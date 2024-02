Mit der Faust ins Gesicht: Das ist der Hauptbahnhof-Schläger

Essen. Ein Unbekannter hat einen 17-Jährigen im Essener Hauptbahnhof brutal attackiert. Die Bundespolizei fahndet mit einem Foto nach dem Mann.

Ein Unbekannter hat einem 17-Jährigen in einer S-Bahn im Essener Hauptbahnhof mit der Faust mehrfach ins Gesicht geschlagen. Der Essener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizei fahndet nach dem Angreifer und hat am Freitag ein Foto einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Wie die Behörde berichtete, war der Jugendliche am 3. Juli mit der S3 unterwegs, als er in eine verbale Auseinandersetzung mit drei jungen Männern geriet. In Essen verließ das Trio zunächst die S-Bahn. Doch einer machte auf dem Absatz kehrt und ging auf sein Opfer im Zug los. Nach der Attacke zwischen 20.24 und 20.26 Uhr am Bahnsteig zu Gleis 7 flüchtete der Schläger mit seinen Komplizen.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Bundespolizei wenden. Foto: Bundespolizei

Zum Tatzeitpunkt trug einer der Männer eine schwarze Jacke, eine dunkle Jeans, schwarze Turnschuhe sowie eine gelbe Umhängetasche. Ein zweiter Verdächtiger war mit einer schwarzen Sweatshirt-Jacke mit weißen Streifen, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Zudem trug er eine bei beige-schwarze Basecap und eine schwarze Umhängetasche.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800-6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

