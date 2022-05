Mit dem Nostalgiezug von Essen nach Koblenz

Essen-Altenessen. Ein nostalgischer Zug aus den 1980er-Jahren fährt von Altenessen zum Eisenbahnmuseum nach Koblenz. Infos zur Fahrt.

Ein nostalgischer D-Zug aus den 1980er-Jahren fährt am Samstag, 25. Juni, von Altenessen zum Eisenbahnmuseum der Deutschen Bahn nach Koblenz, wo ein Sommerfest veranstaltet wird. Abfahrt ist um 8.15 Uhr am Bahnhof Altenessen. Weiter geht´s über Oberhausen, Duisburg und Düsseldorf Richtung Niederrheingebiet. Hinter Köln-Deutz schwenkt der Sonderzug auf die sogenannte rechtsrheinische Bahnstrecke, die seit 1871 durchgängig bis Wiesbaden befahrbar ist.

Eisenbahnmuseum Koblenz-Lützel präsentiert Fahrzeuge aus der Nachkriegszeit

Die Passagiere reisen in Wagen mit gepolsterten Sitzen, die Fenster lassen sich noch öffnen und die Fahrt durch das Rheintal soll genossen werden. Das Eisenbahnmuseum Koblenz-Lützel der Deutschen Bahn präsentiert dann beim Sommerfest Fahrzeuge aus der Nachkriegszeit. Es stehen zudem Lok-Mitfahrten, Führungen durch die Sammlung und Fahrten mit dem historischen Trans-Europ-Express (TEE) auf dem Programm.

Wer sich nicht so sehr für das Museum interessiert, kann auch die Stadt Koblenz am Zusammenfluss von Rhein und Mosel für sich entdecken. Der Aufenthalt beträgt etwa fünf Stunden. Gegen 17 Uhr ist die Rückfahrt, die Rückankunft des Zuges in Altenessen wird abends gegen 19.45 Uhr sein. Die Fahrkarten für Hin- und Rückfahrt kosten für Erwachsene 79 Euro, Kinder von 4-16 Jahren zahlen 49 Euro. Weitere Infos und Fahrkartenbestellungen unter 02041 34 84 668 oder unter www.nostalgiezugreisen.de.

