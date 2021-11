Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Altenessen hat ein Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitten.

Polizei Essen Mit Auto in Essen kollidiert: Rollerfahrer schwer verletzt

Essen. Bei einem Verkehrsunfall in Altenessen ist ein 52-Jähriger schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin (20) erlitt einen Schock.

Bei einem Zusammenprall mit einem Auto in Essen-Altenessen hat ein Motorroller-Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Essen ermittelt.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, war eine Opel-Fahrerin (20) am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf der Emscherstraße unterwegs, um nach links in die Heßlerstraße abzubiegen. Dabei übersah sie vermutlich den entgegenkommenden 52-Jährigen auf seiner Aprilia. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Die Frau erlitt einen Schock. Den schwer verletzten Mann musste der Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen.

