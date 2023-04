Mit 80 noch auf der Bühne: Metropol Jazzmen spielen in Essen

Essen-Rüttenscheid. Die Band „The Metropol Jazzmen“ gibt es seit über 60 Jahren. Nun spielt sie ein Benefizkonzert für die Essener Tafel. Wie man an Tickets kommt.

Seit 1962 steht die Essener Band „The Metropol Jazzmen“ auf der Bühne, wenn auch in wechselnder Besetzung. Musikalisch sind die Mitglieder gereift, haben sich von einer reinen Dixieland-Band zu einer vielseitigen Jazz-Kapelle entwickelt. Der Spaß an der Musik ist geblieben. Den 60. Geburtstag konnten die sieben Musiker pandemiebedingt nicht feiern, was nun aber nachgeholt wird. Am Freitag, 28. April, steigt im „Tour de Rü“-Zelt auf dem Messe-Parkplatz P2 in Rüttenscheid ein Jubiläumskonzert als Benefizveranstaltung für die Essener Tafel.

Werner Lake gründete die Jazzmen und ist mit 80 Jahren immer noch Bandleader: „Seit 30 Jahren bin ich das letzte noch aktive Gründungsmitglied.“ Beruflich war er Kaufmann und Gebrauchtwagenhändler: „Ich hatte immer Exoten dabei, Ferrari, Lamborghini, Maserati.“ Spricht’s und legt virtuos mit der Trompete los: „Dabei war ich Autodidakt und kann heute noch keine Noten lesen.“ Begonnen hat seine Bühnenkarriere schon als Sechsjähriger mit dem Akkordeon: „Aber da ich ein fauler Hund war und nicht üben mochte, war das eine eher kurze Karriere. Ich war auch viel lieber draußen auf der Straße.“ Heute spielt er ab und zu im privaten Rahmen: „Aber wirklich nur für Freunde oder bei Familienfeiern.“

Essener Jazzband war über Jahrzehnte in der Szene gefragt

Bekannt geworden ist Lake aber durch sein Trompetenspiel. An das Instrument kam er so: Der 18-Jährige verkehrte in der Steeler Capri-Bar und liefert sich ein Wortgefecht mit „so einem Angeber“. Als der behauptete, des Trompetenspiels mächtig zu sein, plapperte Werner Lake aus: „Kann ich auch.“ Zu diesem Zeitpunkt kein Wort wahr. Die drohende Schmach wollte er nicht auf sich sitzen lassen und machte Kassensturz: „Einige Ersparnisse hatte ich, den Rest haben meine Eltern dazugegeben.“ Er kaufte ein Kornett für rund 300 Mark und dazu eine Grifftabelle. Dann wurde eifrig geübt. Gerade einmal sechs Wochen später fühlte sich der 18-Jährige reif für die Bühne.

Schon in den 1960er Jahren stand die Essener Band „The Metropol Jazzmen“ auf der Bühne. Foto: Lake / Privat

In einem privaten Jazzkeller in Steele trat die Combo „Riverside 6“ auf. Lake durfte vorspielen und überzeugte. 62 Jahre ist das her, aber der Mann strahlt immer noch: „Die haben dann ihren Trompeter rausgeworfen, weil ich besser war.“ Frech siegte. Etwas später gründete Werner Lake dann seine eigene Band, die Metropol Jazzmen. Der Name war Programm: Essen hatte Anfang der 1960er einen Ruf als Jazz-Metropole. Und die Jazzmen waren über Jahrzehnte gefragte Protagonisten dieser Szene.

Nur noch zwei Musiker der Metropol Jazzmen leben in Essen

Lake blieb immer Amateur, doch er scharte stets Profikönner um sich. Seit geraumer Zeit ist Folkwang-Professor Thomas Hufschmidt am Klavier dabei. Saxophonist Waldemar Kowalewski spielte als junger Mann in Polens bekanntester Jazz-Combo „Sami Swoi“. Und Posaunist Bernt Laukamp war 38 Jahre lang Mitglied der WDR-Big Band. Die heutige Besetzung der Jazzmen ist in alle Winde verstreut, nur noch zwei der Musiker leben in Essen.

Über die Jahrzehnte spielten die Metropol Jazzmen so einige Konzerte – wie zum Beispiel 2015 beim Fest „Food, Wine & Music“ im Essener Stadtgarten. (Archivbild) Foto: Ulrich von Born / FUNKE Foto Services

Hier gibt es Karten Das Jubiläumskonzert der „Metropol Jazzmen“ findet am Freitag, 28. April, ab 19 Uhr im „Tour de Rü“-Zelt auf dem Messe-Parkplatz P2 in Rüttenscheid statt. Eintrittskarten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf bei Breckis Second Hand (Rüttenscheider Straße 173), im Café Glanzstück (Rüttenscheider Straße 143), in der Kleider-Klinik (Bredeneyer Straße 115), bei Montino Fashion (Grafenstraße 39), bei Uhren Jonas (Stiftplatz 4) und an der Abendkasse. Die Musiker verzichten auf ihre Gage, der Erlös geht an die Essener Tafel, Spenden sind willkommen.

Das Alter fordert nicht nur bei Werner Lake seinen Tribut, Corona machte es nicht besser. Die Zahl der Auftritte nahm ab, auch Proben wurden immer seltener. Doch fürs Jubiläumskonzert fahren die Jazzmen groß auf. Abräumen wird die Sängerin, da ist sich Lake sicher: „Eine Hammerstimme“. Joyce van de Pol ist die eine Hälfte des Essener Duos „Benny & Joyce“. Das geneigte Publikum darf Hits wie den „Centennial Blues“ erwarten. Lake schmunzelt: „Das ist so was wie unsere Erkennungsmelodie“.

Repertoire der Essener Jazzband ist „erwachsener“ geworden

Das Repertoire sei „erwachsener“ geworden und „stilistisch großzügiger.“ Aber er bleibe dabei: „Free Jazz ist nicht so meins.“ Wer aber Songs wie „Misty“, „Somewhere over the Rainbow“, „Route 66“ oder „Georgia on My Mind“ hören möchte, ist genau richtig am Vorabend der „Tour de Rü“-Ausfahrt. Vielleicht wird er auch Werner Lake „Schieß mich doch zum Mond“ singen hören, seine Variante von „Fly Me to the Moon“. Doch der 80-Jährige zögert noch: „Ich hab’s momentan an den Bronchien. Mal schauen, ob ich überhaupt singen kann.“

