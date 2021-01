Mit 100 Sachen durch Essen: Polizei stoppt illegales Rennen

Essen. Zwei 21 und 22 Jahre alte Autofahrer rasten auf regennasser Fahrbahn durch Essen. Die Polizei stellte ihre Autos und Führerscheine sicher.

Zwei Autofahrer haben sich am Mittwochabend ein mutmaßliches Straßenrennen mit mehr als 100 Stundenkilometern durch die Essener Innenstadt geliefert. Die Polizei stoppte den Irrsinn auf regennasser Fahrbahn und stellte zwei Daimler, aber auch die Führerscheine der 21 und 22 Jahre alten Männer an Ort und Stelle sicher.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, verfolgten Beamte der Hundertschaft in einem Zivilfahrzeug am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr die beiden C-Klasse-Limousinen über die Hindenburgstraße in Richtung Berliner Platz und weiter über die Altendorfer Straße in Richtung Altendorf.

Die Fahrzeuge mit Zulassungen aus Essen und den Niederlanden konnten schließlich auf der Thyssen-Krupp-Allee gestoppt und kontrolliert werden. Die beiden in Essen wohnenden syrischen Autofahrer als auch die Beifahrer wurden überprüft.

Nach Beendigung aller Maßnahmen durften die beiden Männer ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, so die Polizei.

