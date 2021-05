Mit 100 km/h und über rote Ampel vor der Polizei geflüchtet

Die Polizei Essen fasste einen 30-Jährigen, der mit 100 Sachen in seinem Opel vor einer Kontrolle geflüchtet war.

Essen. Nach einer halsbrecherischen Flucht in einem Opel nahm die Polizei Essen einen 30-Jährigen fest. Der Mann gab an, Drogen genommen zu haben.

Mit mehr als 100 Stundenkilometern und über rote Ampeln ist ein Autofahrer im Essener Ostviertel vor der Polizei geflüchtet. Der 30-Jährige konnte festgenommen werden. Der polizeibekannte Essener gab an, Drogen konsumiert zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen.

Wie die Polizei Essen am Donnerstag berichtete, hatten Beamte den Fahrer eines Opel Astra am Mittwoch gegen 23.20 Uhr auf der Burggrafenstraße kontrollieren wollen.

Die Polizisten signalisierten dem Mann, an der nächsten Möglichkeit anzuhalten. Doch er gab Gas und flüchtete über die Gerlingstraße in Richtung Schützenbahn. Dabei raste der 30-Jährige bei Rot über die Kreuzung an der Goldschmidtstraße. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

Kurz vor der Schützenbahn versuchte er seine Verfolger in Nebenstraßen abzuschütteln. Dabei landete er in der Sackgasse Waldthausenstraße. Zu Fuß flüchtete der Mann weiter, seine 19 Jahre alte Beifahrerin ließ er im Auto zurück.

In einem Park an der Kleinen Stoppenberger Straße entdeckten Beamte den Flüchtigen, der zwar wiederholt versuchte zu entwischen, jedoch kurz vor den angrenzenden Bahngleisen eingeholt und festgenommen werden konnte.

