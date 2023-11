Polizei Essen Mit 100 km/h an der Polizei vorbeigerast: Crash in Essen

Essen. Ein Raser hat vor den Augen einer Streifenwagenbesatzung in Steele die Kontrolle über seinen Golf verloren. Er krachte in einen Transporter.

Mit mehr als 100 Stundenkilometern soll ein 27-Jähriger am Sonntagabend in Essen-Steele an einer Streifenwagenbesatzung der Polizei vorbeigerast sein. Als die Beamten die Verfolgung aufnehmen wollten, verlor der Fahrer an der Schönscheidtstraße die Kontrolle über seinen VW Golf.

Der Wagen flog in Höhe des Äbtissinsteig über den dortigen Bordstein, mähte ein Verkehrsschild um und krachte in einen geparkten Transporter, der durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit weggeschoben wurde. Dadurch wurde auch noch ein Audi demoliert.

Beide Insassen flüchteten vom Unfallort

Der Fahrer (27) und seine Beifahrerin (29) flüchteten unverletzt vom Unfallort. In der Nähe des S-Bahnhofs konnte die Frau gestellt werden. Sie leistete Widerstand, so Polizeisprecherin Sonja Kochem. Den 27-Jährigen nahmen die Polizisten am Kaiser-Otto-Platz fest. Nach Informationen dieser Zeitung wurden in dem Wrack des Wagens ein Messer, Teile einer Schusswaffe und Alkohol gefunden.

Beide Insassen des Golfs erlitten leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Schönscheidtstraße komplett gesperrt. Die Polizei stellte alle drei Autos sicher und ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, einer Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen Unfallflucht.

Dem 27-Jährigen, der keine Fahrerlaubnis besitzt, wurde eine Blutprobe entnommen, so Kochem.

