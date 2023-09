Missbrauchsfotos: Warum so spät gegen Essener ermittelt wird

Prozessauftakt in Düsseldorf: Verteidiger Andreas Wieser mit dem 17-Jährigen, der einen Anschlag auf das Don-Bosco-Gymnasium in Essen geplant hatte.

Essen. Die Missbrauchsfotos wurden schon vor mehr als einem Jahr sichergestellt. Warum trotzdem erst jetzt gegen einen Essener (18) ermittelt wird.

Im Fall des Jugendlichen, der im Februar 2023 wegen eines geplanten Anschlags auf das Don-Bosco-Gymnasium in Essen-Borbeck verurteilt wurde, stellte sich die Frage, warum die neuen Ermittlungen so spät aufgenommen wurden. Wie berichtet, waren auf Datenträgern des Jugendlichen neben den Attentatsplänen auch Missbrauchsfotos gefunden worden.

Schwere Straftaten im Bereich Staatsschutz und Terrorismus

Deswegen ermittelt nun die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf gegen den mittlerweile 18-Jährigen, wie durch einen „Spiegel“-Bericht vom 9. September bekannt wurde. Der Verteidiger des Jugendlichen, Andreas Wieser, hatte dazu erklärt, dass man die Missbrauchsfotos schon im Februar hätte mitverhandeln und eine Einheitsstrafe bilden können. Diesen Weg hatte die zuständige Bundesanwaltschaft, die für schwere Straftaten im Bereich Staatsschutz, Terrorismus und Spionage zuständig ist, jedoch abgelehnt. Es sei nicht unüblich, „dass andere Tatvorwürfe abgetrennt werden“, teilte sie jetzt mit.

Offen blieb, warum diese anderen Tatvorwürfe nicht gleich nach der Verhängung der zweijährigen Bewährungsstrafe im Februar 2023 weiterermittelt wurden. Schließlich handle es sich um Material, das bereits im Mai 2022 von der Polizei sichergestellt worden sei, sagt Rechtsanwalt Wieser.

Ermittelt wird wegen des Besitzes kinderpornografischer Inhalte

„Warum die Vorwürfe nicht früher verhandelt worden sind, vermag ich nicht zu beantworten“, teilt dazu Oberstaatsanwalt Mathias Proyer von der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf mit: „Sie wurden uns erst im Juni 2023 durch den Generalbundesanwalt zur weiteren Bearbeitung zugeleitet.“ Nun führe man gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen Besitzes kinder- bzw. jugendpornografischer Inhalte. Da dieser zur Tatzeit noch minderjährig war, würde eine spätere Anklage gemäß Jugendgerichtsgesetz an seinem Wohnort erhoben. Also an dem geheimen Ort, an dem er sich aktuell einer Therapie unterzieht.

