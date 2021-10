Miss 50plus Germany: Wie eine Essenerin das Finale erlebte

Essen. Für den Sieg hat es nicht ganz gereicht für die Essenerin Heike Werner von Niessen: Wie die „Miss 50plus Germany“-Finalistin die Gala erlebte.

Ihre Bewerbung zur „Miss 50plus Germany“ hatte die Essenerin Heike Werner von Niessen eher zum Spaß abgeschickt. Am Ende aber schaffte es die 53-Jährige in die Top 10. Für den Titel reichte es am Ende aber nicht, für den sich insgesamt rund 2000 Frauen beworben hatten.

„Auch wenn ich nicht gewonnen habe, bin ich zufrieden“, sagt sie einen Tag nach dem Finale der Miss-Wahl, die in einem 5-Sterne-Superior Hotel im Schwarzwald stattfand und live bei Youtube zu sehen war.

„Miss 50plus Germany“-Gewinnerin kommt aus Frankfurt

„Miss 50plus Germany“: Marielena Aponte (51) Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Den Titel gewann am Donnerstagabend die 51-jährige Marielena Aponte aus Frankfurt, die sich im Finale in einem letzten Voting gegen zwei noch verbliebene Konkurrentinnen durchsetzten konnte. Heike Werner von Niessen will aber nicht von Konkurrenz sprechen: „Das gegenseitige Miteinander steht im Fokus“ – auch wenn sie zugibt: „Natürlich war ich enttäuscht, als ich nicht weiter kam, aber das hat nur fünf Minuten gedauert.“ Sie selbst könne mit der Siegerin gut leben, erzählt sie am Freitagvormittag am Telefon während ihrer Rückfahrt nach Essen, die sie als Beifahrerin einer weiteren Finalistin aus Nordrhein-Westfalen verbringt.

„Miss 50plus Germany“: Essenerin würde sich wieder bewerben

Auf die Frage, ob sie ihre Bewerbung zur „Miss 50plus Germany“ wieder einreichen würde, sagt die 53-Jährige: „Ich würde es immer wieder machen.“ Die Erfahrung, die die Unternehmerin und Charity-Lady im Rahmen der Wahl gesammelt hat, seien „ein großes Learning“ gewesen. „Jeder hat wohl Angst, bewertet zu werden, hier musste man Eigenwerbung machen, da galt es Ängste zu überwinden. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich kann das jeder Frau empfehlen.“

Gerne hätte ihr Mann, Uniklinik-Essen-Chef Prof. Jochen A. Werner, seine Frau bei der „Miss 50plus Germany“-Gala im Schwarzwald unterstützt. Geplant war eigentlich, dass er seiner Frau im Zug hinterher reist. Daraus wurde aber nichts, denn Sturmtief „Ignatz“ sorgte am Donnerstag dafür, dass die Deutsche Bahn den Fernverkehr einstellen musste.

Teilnehmerinnen wollen ein Frauennetzwerk aufbauen

Was er und die Zuschauer in dem Livestream zu sehen bekamen, war eine Miss-Wahl unter Coronabedingungen. Heike Werner von Niessen sagt über die Veranstaltung in dem Hotel: „Es war eine super Atmosphäre.“ Zur sechsköpfigen Jury gehörte neben dem CDU-Politiker Wolfgang Bosbach unter anderem Raphaela Ackermann, Schwester von Thomas Gottschalk. „Eine ganz tolle, inspirierende Frau“, sagt Heike Werner von Niessen, für die die Miss-Wahl vor allem auch Netzwerkcharakter hatte. Zusammen mit einigen Jurorinnen wollen etliche „Miss 50plus Germany“-Teilnehmerinnen ein Frauennetzwerk aufbauen.

Jurymitglied und CDU-Politiker Wolfgang Bosbach neben der Unternehmerin und Charity-Lady Heike Werner von Niessen aus Essen (rechts). Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

