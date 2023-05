Sommermärchen 2.0 Mini-Fußball-WM in Essen: So sind die Regeln bei „Socca“

Essen. Sommermärchen 2.0 in Essen: Im Juni steigt die WM im Kleinfeldfußball in Essens Innenstadt. Zum Mitreden: So geht Socca - die wichtigsten Regeln.

„Socca“ ist Kleinfeld-Fußball. Die „Socca“-WM findet in Essen statt – vom 2. bis 11. Juni auf dem Kennedyplatz. 40 Teams treten an.

Kleinfeld-Fußball - nie gehört? Keine Sorge. Gleich wissen Sie mehr. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie klein ist das Feld beim Kleinfeld-Fußball?

46 mal 24 Meter, also nicht mal halb so groß wie ein normales Fußballfeld (105 Meter Länge mal 68 Meter Breite, so sind die offiziellen Maße in Deutschland).

Wie viele Spieler stehen auf dem Feld?

5 bis 8 Spieler pro Team, je nach Vereinbarung, inklusive Torwart.

Wie lange wird gespielt?

2 mal 20 Minuten, mit fünf Minuten Pause

Was passiert nach einem Tor?

Es gibt keinen Anstoß, sondern der Torwart beginnt mit einem Abstoß.

Gibt es Abseits?

Nein.

Wie oft darf ausgewechselt werden?

Beliebig oft.

Wer spielt „Socca“?

Häufig sind es Amateur-Fußballer. „Socca“ ist allerdings auch stark in den internationalen Uni-Ligen verwurzelt.

Wer spielt wann in Essen?

Die Socca-WM in Essen hat eine eigene Homepage: www.essen2023.com. Das Auftaktspiel am Freitag, 2. Juni, bestreiten Deutschland und Zypern (21 Uhr). Der Besuch sämtlicher Spiele ist gratis - Eintritt frei!

