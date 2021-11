Minderjährige überfallen eine Seniorin in Essen-Rüttenscheid

Essen. Zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen stehen unter dem Verdacht, eine 78-Jährige zu Boden gestoßen und ausgeraubt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen haben in Essen-Rüttenscheid eine Seniorin brutal überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Behörde am Donnerstag berichtete, war die 78-Jährige am Mittwochabend gegen 18 Uhr auf der Einigkeitstraße aus Richtung Alfredstraße zu Fuß zur Bredeneyer Straße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 4 plötzlich einen starken Stoß in den Rücken verpasst bekam.

Die Seniorin stürzte zu Boden. Während die ältere Dame wehrlos auf dem Gehweg lag, entrissen die Täter ihr die Handtasche und flüchteten in Richtung Bredeneyer Straße.

Die 78-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht

Während die 78-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, fahndete die Polizei nach dem Duo. Ein Streifenteam entdeckte zwei Verdächtige an einem U-Bahnhof auf der Rüttenscheider Straße. Die geraubte Handtasche trugen sie in einem Rucksack bei sich.

Auf der Polizeiwache wurden die mutmaßlichen Räuber erkennungsdienstlich behandelt. Den Älteren holten im Anschluss die Eltern von der Dienststelle ab. Sein jüngerer Komplize kam zunächst in die Obhut eines Kinderheims.

Die Polizei Essen bittet Zeugen des Überfalls, sich unter der der Rufnummer 0201/829-0 bei der Kripo zu melden. Die Ermittlungsgruppe Jugend hat den Fall übernommen.

