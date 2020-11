Normalerweise würden am Dritten Advent 50 Musiker in der Aula des Mädchengymnasiums Borbeck stehen. Normalerweise wäre das Weihnachtskonzert komplett ausverkauft, so wie jedes Jahr. Doch in diesem Jahr scheint nichts mehr normal zu sein und Corona hat das Vereinsleben des Schönebecker Jugend-Blasorchesters (SJB) völlig auf den Kopf gestellt. Dem SJB geht es wie vielen anderen Klubs in Essen – die Gemeinschaft leidet in der Pandemie und auch die Vereinskasse hat bessere Tage gesehen.

„Aktuell gibt es keine Orchesterproben“, erzählt Pressesprecherin Birgit Kaiser de Garcia. Seit zwei Wochen sei Einzelunterricht wieder möglich, weil die Corona-Schutzverordnung angepasst wurde, das begrüße man. Ein richtiger Ersatz sei das allerdings nicht.

„Die Jugendlichen hungern nach der gemeinsamen Zeit. Sie fehlen sich“, sagt Kaiser de Garcia. Die gemeinsamen Treffen, der soziale Kontakt fielen weg. „Inzwischen glühen die Computer, denn die Kinder und Jugendlichen sind dazu übergegangen, sich übers Internet zu treffen.“ Doch gemeinsam musizieren könnten sie auf diesem Weg nicht. Birgit Kaiser de Garcia kennt den Frust der Nachwuchsmusiker aus ihrer eigenen Familie. Ihr Sohn übe zwar zu Hause mit seinem Horn, „aber er fragt sich, wofür eigentlich“. Denn: „Es klingt erst gut, wenn alle Instrumente zusammenspielen.“ Und das ist in der Corona-Krise kaum noch möglich.

Corona-Krise: Schönebecker Jugend-Blasorchester sorgt sich um leere Kassen

Birgit Kaiser de Garcia, Pressesprecherin des Schönebecker Jugend-Blasorchesters. Foto: Privat

So fielen neben den Proben auch Auftritte bei Schützenfesten oder bei der Fronleichnahms-Prozession ins Wasser – und spülten kein Geld in die klamme Vereinskasse. Die geplante Orchesterreise nach Kroatien im Sommer habe nicht nur aus Corona-Gründen abgesagt werden müssen, „wir hätten das auch finanziell nicht stemmen können“, so die Sprecherin. „Schützenfeste spielen die Jugendlichen zwar nicht so gern, aber davon lebt der Verein.“

Eigentlich würden die Mitglieder des großen Orchesters, die zwischen zwölf und 25 Jahren alt sind, lieber rockige und poppige Musik auf die Bühne bringen, Queen, was aus den 80er Jahren, aber auch mal Coldplay. Doch religiöse Musik oder „Tochter Zion“ müsse man ebenso draufhaben, um Geld einzuspielen. „Nur so ist das Vereinsleben möglich“, erklärt Kaiser de Garcia.

Essener Nachwuchsmusiker können für Ständchen gebucht werden

Doch wie weitermachen, wenn es auf absehbare Zeit keine Konzerte vor großem Publikum geben wird und wenn finanzielle Einbrüche schmerzen? Das Schönebecker Jugend-Blasorchester , das im vergangenen Jahr sein 60-jähriges Bestehen feierte, kam auf eine kreative Lösung: Miet-Musiker . „Wir dachten uns, wenn die Musikfreunde nicht zu uns kommen, kommen wir eben zu ihnen“, so Birgit Kaiser de Garcia.

Die Mitglieder des SJB können nun an den Adventssonntagen für Ständchen gebucht werden ( mehr Informationen gibt es auf der SJB-Homepage ). Zwei bis drei Musiker treten dafür unter dem heimischen Balkon oder dem Wohnungsfenster auf und spielen eine Auswahl an Weihnachtsliedern. „Es ist nicht zu spät, es können noch Auftritte gebucht werden“, verspricht die Sprecherin. Da man so viele Mitglieder habe, könne man locker 20 Ständchen zeitgleich spielen.

Das Schönebecker Jugend-Blasorchester bei einer Weihnachtsaufführung. Die fällt in diesem Jahr ins Wasser. Foto: Schönebecker Jugend-Blasorchester / Privat

Am zweiten Weihnachtstag wolle man – wie in den Jahren zuvor – in Altenheimen auftreten, dann natürlich mit verkleinertem Ensemble. Ebenso sollen die abgesagten Weihnachtskonzerte gerettet werden. „Wir können noch nichts genaues sagen, aber wir arbeiten an einer technischen Lösung, die es ermöglicht, Musik in die Wohnzimmer der Stadt zu bringen.“

