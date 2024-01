Bundespolizisten nahmen zwei Taschendiebe in Empfang, als sie im Essener Hauptbahnhof aus einem ICE ausstiegen.

Kriminalität Miese Masche im ICE aufgeflogen: Diebe in Essen gefasst

Essen. Zwei Männer wollten eine Reisende in einem ICE mehrfach bestehlen. Die alarmierte Bundespolizei konnte die Verdächtigen stellen.

Zwei Taschendiebe haben in einem Schnellzug nach Düsseldorf gleich zweimal mit einem Trick versucht, ein Gepäckstück einer Frau zu stehlen. Bundespolizisten stellten das Duo im Essener Hauptbahnhof.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, wurde das Bundespolizeirevier am Montag über die miese Masche in dem ICE 646 von Berlin nach Düsseldorf informiert. Die betroffene Reisende hatte im Halbschlaf beobachtet, wie sich die beiden 32-Jährigen ihr von zwei Seiten näherten. Einer von ihnen soll dann seinen Mantel über das neben der 35-Jährigen liegende Gepäckstück gelegt haben, um die Tat zu verdecken. Als die Diebe bemerkten, dass die Frau nicht schlief, sollen sie von der Tasche abgelassen und das Zugabteil verlassen haben.

Mehrfach durch Taschendiebstähle aufgefallen

Doch im Laufe der Fahrt sollen die Männer es ein weiteres Mal mit demselben Trick versucht haben, an das Eigentum der Gifhornerin zu kommen. Erst als die Frau sie ansprach, ließen sie endgültig von ihrem Vorhaben ab und das Abteil hinter sich.

Die alarmierten Beamten stellten das Duo beim Ausstieg aus dem Zug in Essen. Ermittlungen ergaben, dass einer der beiden mehrfach durch Taschendiebstähle aufgefallen ist. Überprüfungen ergaben, dass einer der Algerier sich illegal in Deutschland aufhielt. Zudem entdeckten die Bundespolizisten mehrere Fotos von Diebesgut auf den Smartphones der Männer.

Gegen die 32-Jährigen wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet, so die Bundespolizei.

