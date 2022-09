Mordkommission Messerattacke am Rathaus Essen: 45-Jähriger in Lebensgefahr

Essen. Auf dem Rathausvorplatz wurde ein 45-Jähriger angegriffen und durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt. Ein Verdächtiger ist gefasst.

Bei einem Messerangriff am Essener Rathaus ist ein 45-Jähriger am Sonntagvormittag lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann erlitt mehrere Stichwunden am Oberkörper. Ein 37 Jahre alter mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Nach dem versuchten Tötungsdelikt ermittelt eine Mordkommission der Essener Polizei. Die Hintergründe sind unklar. Es könnte sich womöglich um ein Verbrechen im Drogen- und Obdachlosenmilieu handeln.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatten sich gegen 10.20 Uhr mehrere Anrufer auf der Leitstelle gemeldet, die von einer Schlägerei auf dem Rathausvorplatz berichteten, bei der auch ein Messer eingesetzt worden sein soll.

Verdächtiger wurde am Hauptbahnhof gestellt

Die alarmierten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen blutenden 45-jährigen Deutschen. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde vor Ort von Polizeibeamten erstversorgt, dann von einer Notärztin behandelt und schließlich in ein Krankenhaus transportiert.

Im Rahmen der Fahndung konnte der serbische Verdächtige am Hauptbahnhof vorläufig festgenommen werden. Im Laufe des Montags soll er einem Haftrichter vorgeführt werden, so die Polizei, die nun Zeugen der Bluttat sucht. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 0201/829-0 melden.

