Am Limbecker Platz in der Essener Innenstadt ist ein 25-Jähriger bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden.

Mordkommission Messerattacke am Limbecker Platz: Verdächtige stellen sich

Essen. Die Fahndung nach dem Angriff auf einen 25-Jährigen in der Essener Innenstadt ist eingestellt. Zwei junge Männer gingen zur Polizei.

Der Druck der polizeilichen Öffentlichkeitsfahndung war den jungen Männern wohl zu hoch: Über eine Woche nach der Messerattacke auf einen 25 Jahre alten Afghanen vor dem Einkaufszentrum Limbecker Platz in der Essener Innenstadt haben sich die zwei mutmaßlichen Täter gestellt. Ein 17-jähriger Syrer und ein Iraker (18) wurden wegen des versuchten Tötungsdelikts vorläufig festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer sei inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei hatte am 23. November Bilder einer Überwachungskamera der beiden Beschuldigten veröffentlicht. Sie sollen dem 25-Jährigen am Ausgang des Einkaufszentrums zur Limbecker Straße mit einem Messer mehrere stark blutende Verletzungen am Oberkörper zugefügt haben. Zudem gingen sie mit Pfefferspray auf ihr Opfer los.

Die Hintergründe des Angriffs sind noch unklar, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Ermittlungen laufen weiter.

