Messerattacke am Essener Hauptbahnhof: 17-Jähriger verletzt

Essen. Ein Unbekannter griff einen Jugendlichen auf der Gildehofstraße mehrfach mit einem Messer. Das Opfer wurde stark blutend in eine Klinik gebracht.

Ein Unbekannter hat einen Jugendlichen am Essener Hauptbahnhof mit einem Messer angegriffen und mehrfach verletzt. Der stark blutende 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand glücklicherweise nicht, berichtete die Bundespolizei am Dienstag. Die Behörde ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach dem Angreifer.

Wie die Bundespolizei mitteilte, gab ein Zeuge (28) der Attacke am Montag gegen 13.45 Uhr auf der Wache im zu Protokoll, dass er vor dem Bahnhof eine Messerstecherei beobachtet habe. Die Beamten trafen am Osttunnel auf einen jungen Syrer, der unter Schock stand und eine Wunde am Oberschenkel erlitten hatte. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den verletzten Essener sofort in ein Krankenhaus.

Der 28-Jährige hatte den Angriff mit seinem Smartphone gefilmt. Auf dem Video war zu sehen, wie ein Unbekannter erst auf der Gildehofstraße, dann am Treppenabgang zum Osttunnel mehrfach mit einem großen Messer auf den Unterkörper des Jugendlichen einstach. Zeitgleich filmte er die Tat mit seinem Mobiltelefon.

Es begann mit einem angeblich grundlosen Streit

Das Opfer versuchte die Angriffe mit einer Jeans sowie einem Fahrradschloss abzuwehren. Seine 17 Jahre alte Begleiterin gab gegenüber den Polizisten an, dass sie gemeinsam den Bahnsteig verlassen haben. In der Zwischenebene seien sie dem Mann mit dem Messer begegnet. Es soll zu einem grundlosen Streit und anschließend zu gegenseitigen Stößen gekommen sein. Dann habe der 17-Jährige mit dem Unbekannten den Bahnhof über den Südabgang verlassen.

Der Verletzte, der später in Begleitung seines Vaters auf der Bundespolizeiwache erschien, gab an, dass er dem Angreifer bereits in der Vergangenheit mehrmals zufällig begegnet sei. Eine Weste, die der 17-Jährige getragen hatte, wurde als Beweismittel sichergestellt. Sie zeigte mehrere Schnitte in Bauchhöhe. Die Ermittlungen laufen.

