Messerangriff in Essen: Tatverdächtiger vor Ort festgenommen

Essen. Mit einem Messer hat ein Tatverdächtiger sein Opfer in der Essener Innenstadt verletzt. Er wurde noch vor Ort von der Polizei festgenommen.

Einsatz für die Essener Polizei in der Innenstadt: Mit einem Messer verletzte ein Täter sein Opfer am Sonntagnachmittag an der Hachestraße Ecke Henriettenstraße. Über die Schwere der Verletzung wollte die Polizei Essen am Sonntag noch keine Angabe machen.

Messerangriff in Essen: Tatverdächtiger festgenommen

Nach Augenzeugenberichten wurde das Opfer in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Tatverdächtige wurde vor Ort festgenommen. Weitere Informationen teilte die Essener Polizei auf Nachfrage nicht mit.

