Nach dem Messerangriff auf einen 21-Jährigen in Essen-Steele waren Polizei und der Rettungsdienst im Einsatz.

Gewaltkriminalität Messerangriff in Essen-Steele: 18-Jähriger sitzt in Haft

Essen. Nach einem brutalen Angriff auf einen 21-Jährigen im Steeler Zentrum sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft.

Nach der Messerattacke auf einen 21-Jährigen in Essen-Steele sitzt der 18 Jahre alte mutmaßliche Angreifer in Untersuchungshaft. Dies teilte die Polizei am Dienstag vier Tage nach der Bluttat mit. Das Bezirksjugendgericht sei einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Essen gefolgt. Der Vorwurf lautet auf gefährliche Körperverletzung.

Der 21-jährige habe sich am 14. Mai im Steeler Zentrum gegen 15.30 Uhr ein hitziges Wortgefecht mit einer fünfköpfigen Gruppe junger Männer geliefert, hieß es kurz nach der Tat. Zuvor soll die Freundin des jungen Esseners von dem Quintett angepöbelt worden sein.

Der Streit zwischen den jungen Männern eskalierte

Der Streit schaukelte sich hoch, dann sei es zu einem Gerangel zwischen dem 21-Jährigen und einem zunächst unbekannten Mann gekommen. Dabei habe der 21-Jährige eine stark blutende Stichverletzung erlitten. Er wurde im Krankenhaus notoperiert, ist außer Lebensgefahr. Die Gruppe sei vom Tatort geflüchtet.

Aber anhand von Zeugenaussagen konnte die Polizei einen 18 Jahre alten Syrer ermitteln, der als Täter in Betracht kam. Der mutmaßliche Messerstecher konnte in den Abendstunden des Freitags gefasst werden. (j.m.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen