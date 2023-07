Messe Spiel Essen: Das neue Maskottchen hat einen Namen

Essen. Die bekannte Messe Spiel in Essen wird künftig eine Katze als Maskottchen haben. Für das putzige Tier wurde jetzt auch ein Name gefunden.

Die Messe Spiel hat erstmals in ihrer 40-jährigen Geschichte ein Maskottchen und nun hat das Kind auch einen Namen: In einer Abstimmung hat sich der große Teil dafür entschieden, dass die putzige Katze „Meeps“ heißen soll. Meeps soll künftig als Botschafter für die Spiel unterwegs sein. Das teilte der Friedhelm Merz Verlag mit, der die Spielemesse organisiert. Meeps ist angelehnt an den Begriff Meeple - eine kleine Holzfigur, die in manchen Brettspielen zum Einsatz kommen.

Gezeichnet hat das Maskottchen einer der bekanntesten Spieleillustratoren: Michael Menzel. Der Künstler und selbst seit über 20 Jahren begeisterter Spiel-Besucher schuf mit Meeps ein Kätzchen, das für die Neugier auf Neues, Verspieltheit und Emotionalität steht, die die Spielemesse prägen. Die Idee für das Maskottchen kam dem Team des Merz Verlags während der Vorbereitungen zum 40. Geburtstag der Spielemesse.

Das Maskottchen der Messe Spiel wurde vom Spieleillustratoren Michael Menzel gezeichnet.

An der Suche nach einem Namen beteiligten sich weltweit Fans der Messe und machten auf Social Media, per Mail und Website weit über 400 Vorschläge, von denen fünf zur Wahl gestellt wurden. „Die Community hat gewählt, und wir finden den Namen sehr passend“, sagt Carol Rapp, Geschäftsführerin des Merz Verlags.

Die Spiel ist die weltgrößte Messe für Brettspiele. Sie fand erstmal 1983 in Essen statt. Vergangenes Jahr kamen 150.000 Spielefans, um die neusten Brettspiele vor Ort zu sehen und zu testen. Dieses Jahr findet sie vom 5. bis 8. Oktober statt.

Hier geht’s zur Internetseite www.spiel-messe.com

