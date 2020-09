Messe Essen will Pressezentrum für Fußball-EM 2024 werden

Essen. Essen will bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 Pressezentrum werden. Jetzt war eine Delegation von Uefa und DFB zu Gast in der Stadt.

Gespielt wird andernorts, berichtet wird womöglich aus Essen: Die Stadt hat sich als Standort für das Pressezentrum bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 beworben. Am Dienstag (8.9.) begrüßte Oberbürgermeister Thomas Kufen eine Delegation von Uefa und DFB in der Messe.

Die Wahl der Spielstätten der Fußball-EM in vier Jahren ist bereits gefallen, nun steht die Entscheidung über das Pressezentrums an: Essen hat sich um das International Broadcast Center (IBC) beworben und zählt zu den Finalisten. Im Rahmen ihrer Host City Tour sahen sich die Vertreter des Europäischen Fußballverbandes (Uefa) und des Deutschen Fußballverbandes (DFB) am Dienstag die Messe Essen als mögliche Location für ein weltweites Sendezentrum an. „Essen ist Fußballmetropole und Messestadt. Diese Mischung aus Leidenschaft und Weltoffenheit teilen wir mit der Idee der Uefa-Europameisterschaft“, warb OB Thomas Kufen. Die Messe Essen habe daher seine volle Unterstützung bei ihrer Bewerbung als Standort für das IBC.

Messe wirbt mit perfekten Arbeitsbedingungen und Erholung im Park

Messe-Chef Oliver P. Kuhrt freute sich, dass die Host City Tour in seinem Haus Station machte und die Stadt und die Messe so „die Möglichkeit hatten, die Vorzüge unseres Standorts persönlich zu vermitteln“. In der Messe Essen seien jährlich mehrere Tausend Medienvertreter aus über 50 Ländern zu Gast, denen man auf dem modernisierten Messegelände „perfekte Arbeitsbedingungen“ biete und die im angrenzenden Grugapark Erholung finden könnten. „Diesen Rahmen würden wir sehr gern für das IBC schaffen.“ In der Nachbarschaft hat Essen bereits einen Unterstützer: Die Stadt Gelsenkirchen, die mit der Arena „Auf Schalke“ eins der Gastgeber-Stadien beheimatet, unterstützt die Essener Bewerbung.

Die Delegation um Martin Kallen, CEO der UEFA Events SA, und Markus Stenger, Geschäftsführer der DFB Euro GmbH, informierte sich in der Messe Essen über Hallenkapazitäten, technische Infrastruktur und andere entscheidende Kriterien bei der Wahl des IBC-Standorts. „Bei der Messe Essen sind wir in einem hochmodernen Messegelände empfangen worden, das zudem durch kurze Wege punktet“, erklärte Martin Kallen nach dem Besuch. „Das gilt nicht nur innerhalb des Geländes, sondern auch hinsichtlich der Nähe zu den Spielstätten in der Region.“