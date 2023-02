Messe Essen: „Reise + Camping“ läuft – das sind die Infos

Essen. In der Messe ist die „Camping + Reise“ gestartet. 750 Aussteller präsentieren sich. Was genau in den Messehallen passiert, lesen Sie hier.

Der Zeitpunkt Ende Februar ist für die Messe „Reise + Camping“ nicht zufällig gewählt – daran haben auch drei Jahre pandemiebedingter Pause nichts geändert. Schließlich bietet ein Rundgang durch die sieben Hallen früh im Jahr die Möglichkeit, Vorfreude auf den nächsten Urlaub zu schüren. Insgesamt sind auf der Messe rund 750 Aussteller vertreten.

Zu entdecken gibt es jede Menge Wohnmobile, Caravans, Zelte und Campingzubehör – also alles das, was man so für Ferien und Freizeit braucht. „Wir haben Altbekanntes, aber auch jede Menge Neues im Gepäck“, sagt Gunter Arndt, Projektleiter der „Reise + Camping“.

Messe Essen: Schwerpunkt bei Camping-Messe liegt im Süden von Dänemark

Besonders intensiv widmet man sich in der Messe bis einschließlich Sonntag (26.2.) dem Norden von Europa. Zu dem Schwerpunkt gehört Sønderjylland. Der Süden von Dänemark will in Essen für sich werben. Beim Messeauftakt am Mittwoch (22.2.) erklärt Gitte Hoeg Andersen, Projekt- und Tourismuskoordinatorin bei Sønderjylland, warum man glaubt, besonders hier neue Urlauber für sich gewinnen zu können. Sie berichtet, dass jährlich rund 4,8 Millionen Besucherinnen und Besucher nach Sønderjylland kämen. Mehr als 50 Prozent davon seien aus Deutschland, entsprechend viele Menschen aus Nordrhein-Westfalen sind darunter. Gitte Hoeg Andersen setzt bei der Präsentation auch auf landestypisches Essen in Form von dänischen Klassikern wie Hotdogs und Softeis.

Gitte Hoeg Andersen, Projekt- und Tourismuskoordinatorin bei Sønderjylland. Foto: Bünck

Neben Sønderjylland gehört zum nordeuropäischen Schwerpunkt außerdem die „SkandinavienWelt“ in Halle 8. Von der Messe Essen heißt es dazu: „In Kooperation mit dem Essener Nordis-Verlag Reiseveranstalter, Fährgesellschaften, Destinationen und Campingplätze aus Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden.“

Die Pandemie hat Spuren beim Camping und Reisen hinterlassen

Als die „Reise + Camping“ wegen Corona pausieren musste, hat sich das Wandern zu einer Art Volkssport entwickelt, diesem Trend wird Rechnung getragen. Mehrere Experten beraten in den nächsten Tagen Besucher zu Wandertouren und der Ausrüstung. Wer will, kann sich an unterschiedlichen Ständen mit Kleidung, Schuhen und weiterem Zubehör für die nächste Tour wappnen. Neben dem Wandern ist das Thema „Vanlife“ während der Coronazeit populär geworden. Dabei wird der Urlaub oder die Reise nicht mit einem fertig gekauften Wohnwagen oder -mobil angetreten. „Vanlife“ bedeutet, das Fahrzeug selbst umzubauen. Wie solch ein Projekt gelingen kann, zeigen bis einschließlich Sonntag mehrere Aussteller.

Dieter Albert, Präsident vom Deutschen Camping Club verbringt circa 250 Nächte im Jahr im Wohnwagen. Foto: Foto: Alexandra Bünck

Tom Kraayvanger von der Messe Essen hofft – das ist keine Überraschung –, dass in den nächsten Tagen möglichst viele die „Reise + Camping“ besuchen werden und wird nicht müde zu betonen: „Der direkte Kontakt mit den Ausstellern und Besuchern hat uns in den zwei Jahren sehr gefehlt.“ Doch die Pandemie ist auch heute noch heute zu spüren. Dieter Albert, Präsident des Deutschen Camping Clubs, weist am Mittwoch auf Schwierigkeiten hin: „Die Camping-Brache erlebt aktuell keine einfache Zeit: Stockende Lieferketten, Personalmangel und viel mehr.“ Damit ist die Campingbranche nicht alleine.

