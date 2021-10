Messe auf Werbetour: Neue Fachmesse kommt 2022 nach Essen

Nach vielen Absagen 2020 und 2021 blickt die Messe nun nicht mehr so düster in die Zukunft.

Essen. Die Messe Essen sieht nach dem derben Corona-Einbruch endlich wieder Land. Sie konnte nun eine weitere Fachmesse in die Stadt ziehen.

Nach dem verheerenden Coronajahr 2020 gibt es nun mehr und mehr positive Signale fürs Messegeschäft. „Wir starten wieder durch“, schrieb die Messe Essen vor wenigen Tagen auf ihrer Facebook-Seite. Für 2022 konnte die Messegesellschaft bislang sieben neue Fachmessen an Land ziehen, die den Messekalender bereichern werden und somit auch wichtige Impulse für gebeutelte Branchen wie Gastronomie und Gastgewerbe in der Stadt bringen dürften. Bislang sind für das kommende Jahr damit mehr als 30 große Messen in Essen bestätigt, darunter Fachmessen, internationale Leitmessen und bekannte Publikumsmessen, teilte die Messegesellschaft am Dienstag mit.

Jüngster Neuzugang ist die Europäische Taximesse, die im kommenden Jahr von Köln nach Essen umziehen wird. Sie ist die größte Fachmesse für das Taxi- und Mietwagengewerbe und findet vom 4. bis 5. November 2022 statt. Neben klassischen Limousinen und Kleinbussen sowie speziellen Fahrzeugen für die Beförderung behinderter oder kranker Fahrgäste umfasst das Ausstellerangebot auch Fahrzeuge mit neuen Antriebskonzepten. Hinzu kommen Themen wie Funktechnik sowie Zahlungssysteme.

Messechef Kuhrt: Messen bleiben relevant

Zuvor hatten bereits weitere Fachmessen wie die Lubricant Expo, die CTCO oder die Altenpflege ihren Wechsel nach Essen bekannt gegeben. Das sei ein Ergebnis, „das insbesondere vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie hervorsticht und sowohl die Relevanz von Messen als auch die Qualität des Standorts unterstreicht“, betonte Messegeschäftsführer Oliver P. Kuhrt. Messen seien gerade nach globalen Krisen ein wichtiger Motor für Wirtschaftswachstum – ganz unabhängig von der Branche.

Das Corona-Jahr 2020 hatte der Messe Essen Millioneneinbußen beschert. Nur neun der geplanten 40 Messen konnten stattfinden. Auch dieses Jahr mussten Messen abgesagt werden u.a. die Fachmesse der Energiewirtschaft, E-world, und die Techno Classica.

Mit der Spiel’21 wird von Donnerstag bis Sonntag (14. bis 17. Oktober) nun die erste große Publikumsmesse wieder über die Bühne gehen. Im November folgen die Mode Heim Handwerk (11. bis zum 14. November) und die Essen Motor Show (27. November bis 5. Dezember).

Diese Messen sind 2022 neu im Messekalender:

CTCO Essen (11. bis 13. Januar): Der französische Veranstalter 656 Éditions hat Essen als deutschen Standort seiner Messe für Werbetextilien und -geschenke ausgewählt. Die CTCO Essen adressiert vorwiegend Wiederverkäufer und Distributoren von Werbeartikeln.

InfraTech (11. bis 13. Januar): Dabei handelt es sich um eine internationale Fachmesse für Straßen- und Tiefbau. Im Mittelpunkt stehen die Themen Tiefbau, Straßenbau und Wasserbau, Ver- und Entsorgung, öffentliche Raumgestaltung und Mobilität sowie Energie und Umwelt.

Cable Car World (8. bis 9. Februar): Mit der Cable Car World erhält die Seilbahn als urbanes Verkehrsmittel erstmals ihre eigene Plattform. Das Messe- und Kongressformat richtet sich gleichermaßen an Politik, Wirtschaft sowie Wissenschaft.

TI Expo + Conference (9. bis 10. März): Die TI-Expo + Conference bietet Fachinformationen und Praxiswissen rund um den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz.

Altenpflege (26. bis 28. April): Die Messe ist der wichtigste Treffpunkt der Pflegebranche. Sie wechselt in den geraden Jahren von Hannover nach Essen. Themen sind Trends, Dienstleistungen und Produkte sowohl für die stationäre als auch ambulante Pflegewirtschaft.

Lubricant Expo (6. bis 8. September): Die Fachmesse ist die Plattform für Schmierstoffe. Sie präsentiert neben fertigen Stoffen und Additiven unter anderem Prozessausrüstung und Maschinen. In einer begleitenden Konferenz diskutieren die Teilnehmer, wie Hersteller und Anwender ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen können.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen