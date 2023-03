Mercedes-Lenkrad geklaut - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Ein Unbekannter zertrümmerte eine Scheibe eines GLC 63, um das Lenkrad auszubauen. Die Polizei veröffentlicht ein Foto des mutmaßlichen Diebs.

Die Polizei Essen fahndet mit einem Foto einer Überwachungskamera nach einem mutmaßlichen Dieb.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hat der Unbekannte am 21. Dezember um 21.20 Uhr auf einem Vorplatz eines Autohauses an der Altendorfer Straße die Seitenscheibe eines Mercedes GLC 63 S AMG 4M+ zertrümmert und das Lenkrad ausgebaut. Mit seiner Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Wer den Gesuchten erkennt oder auch weiß, wo er sich aufhält, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

