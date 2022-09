Kriminalität in Essen

Kriminalität in Essen Mercedes in Essen geknackt - Ortungs-App überführt den Dieb

Essen. Autoknacker nutzte wenige Minuten, um in einen Mercedes in Rüttenscheid einzusteigen. Kaum länger dauerte es, bis die Polizei den Mann festnahm.

Mithilfe einer Ortungs-App hat ein bestohlener 30-Jähriger in Essen-Rüttenscheid einen mutmaßlichen Autoknacker ausmachen können. Die alarmierte Polizei nahm den 28-Jährigen fest und konnte dem Opfer eine gestohlene Aktentasche samt Laptop und Tablet zurückgeben.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, hatte der Essener seinen Mercedes am Montag gegen 20.20 Uhr vor einem Mobilfunkgeschäft an der Rüttenscheider Straße abgestellt. Als er etwa zehn Minuten später wieder zu seinem Auto kam, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und seine Aktentasche gestohlen worden.

Das darin befindliche Laptop konnte der 30-Jährige aber orten und der Polizei mitteilen, wo sich der mutmaßliche Dieb gerade aufhielt. Am Bahnhof Süd wurde der Verdächtige dann vorläufig festgenommen.

