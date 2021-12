Blaulicht Mercedes-Fahrer rammt VW-Passat in Essen und flüchtet

Essen. Die Essener Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montagabend in Steele. Der Verursacher beging Unfallflucht.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend (27. Dezember) einen Zusammenstoß verursacht und ist danach geflüchtet. Nun sucht die Essener Polizei Zeugen.

Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem VW Passat gegen 19.15 Uhr die Grenoblestraße in Richtung Steeler Straße. An der Kreuzung Grenoblestraße / Krayer Straße fuhr er bei grüner Ampel, als ihm unvermittelt ein schwarzer Mercedes von rechts in die Seite fuhr.

Der unbekannte Fahrer sei über die Grenoblestraße in Richtung Bochumer Landstraße geflüchtet, so die Polizei. Vermutlich war der Mercedes-Fahrer über eine rote Ampel gefahren. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum flüchtigen Fahrzeug und zum Fahrer des schwarzen Mercedes machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen.

