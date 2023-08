Mehrwegpflicht: Essener Gastronomen haben weiter Fragen

Essen. Seit Januar gilt in der Gastronomie die Pflicht zu Mehrweg. Anscheinend ist der Informationsbedarf weiter hoch, so zumindest die Stadt Essen.

Die Mehrwegpflicht gilt seit Anfang des Jahres in der Gastronomie. Einwegverpackungen sollen dadurch seltener im Müll landen. Restaurants, Bistros, Cafés aber auch Imbisse oder Kantinen müssen ihren Kundinnen und Kunden seitdem Mehrwegverpackungen anbieten, wenn sie einen Außer-Haus-Verkauf anbieten.

Kleinere Betriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 80 Quadratmetern und bis zu fünf Beschäftigten sind davon ausgenommen. „Sie sind jedoch verpflichtet, auf Kundenwunsch dessen mitgebrachte Behälter, unter Beachtung der einschlägigen Hygienevorschriften, zu befüllen“, teilt die Stadt Essen mit.

Eine stichprobenartige Umfrage unserer Redaktion in Essener Betrieben zeigte im März, dass es bei der Umsetzung der Mehrwegpflicht noch einige Hürden gibt. Gastronomen sahen noch Luft nach oben, wenn es um die Praxistauglichkeit der Mehrwegsysteme geht, und sprachen von einer noch eher geringen Nachfrage seitens der Kunden.

Mehrwegpflicht in der Gastronomie: Stadt Essen will Antworten liefern

Offenbar gibt es weiter Beratungsbedarf, so zumindest die Stadt Essen. Was bedeutet die Mehrwegpflicht im Detail? Welche alternativen Verpackungsangebote gibt es überhaupt für die Außer-Haus-Gastronomie? Um Fragen wie diese zu beantworten, ist das Umweltamt der Stadt Essen nun im Essener Stadtgebiet präsent, um mit Gastronomen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Zuletzt sei man beim Tag der offenen Tür des Christlichen Jugenddorfes (CJD) Zehnthof oder auf dem Rüttenscheider Wochenmarkt ansprechbar gewesen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Umweltamtes geben beispielsweise Infos zu unterschiedlichen Mehrwegbechern für Heißgetränke oder die Mehrwegboxen für Speisen, die sich Interessierte vor Ort anschauen können. Außerdem werde über die Nutzung sowie Ausleih- und Rückgabemöglichkeiten gesprochen. Isolde Gaspar vom Umweltamt wird in einer Mitteilung aus dem Rathaus wie folgt zitiert: „Das Interesse an Mehrwegverpackungen und der alltägliche Umgang damit, rücken immer mehr in das Bewusstsein der Essener*innen.“ Gaspar gibt persönliche Auskunft auch unter 0201 88-59508 oder per E-Mail an: Isolde.Gaspar@umweltamt.essen.de

Wer sich über die Mehrwegpflicht in der Gastronomie informieren möchte, kann das zum Beispiel auf den Wochenmärkten tun, wenn das Bürgermobil vor Ort ist. Alle Termine und viele weitere Information gibt es im Internet unter www.essen.de/mehrwegverpackungen. Auf www.essen.de/bürgermobil sind zudem die Stationen des Bürgermobils abrufbar.

