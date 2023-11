Mehrere Wagen aufgebrochen: Polizei Essen fasst Autoknacker

Essen. Ein Zeuge beobachtete einen 24-Jährigen, der sich an Fahrzeugen im Ostviertel zu schaffen machte. Alarmierte Polizisten erwischten den Mann.

Die Polizei Essen hat einen mutmaßlichen Autoknacker gefasst, der im Ostviertel mindestens sechs geparkte Wagen aufgebrochen haben soll.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, war der 24-Jährige am Dienstagmorgen einem Zeugen aufgefallen, als er sich an Fahrzeugen zu schaffen machte. Alarmierte Polizisten konnten den Mann auf frischer Tat an der Glashüttenstraße ertappen und festnehmen.

In der näheren Umgebung stellten die Beamten noch fünf weitere Autos fest, die der Dorstener mutmaßlich ebenfalls beschädigt hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahl in mehreren Fällen aufgenommen. Der Mann ist der Polizei bereits mehrfach wegen gleich gelagerter Delikte aufgefallen. Mitgeführtes Einbruchswerkzeug konnte sichergestellt werden.

