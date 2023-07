Ein Spezialeinsatzkommando stürmte eine Wohnung in Essen-Katernberg.

Polizei Mehrere Schüsse vom Balkon: SEK-Einsatz in Essen-Katernberg

Essen. Ein Anwohner des Meerkamp schoss am Sonntagabend mehrfach von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses. Alarmierte SEK-Beamte stürmten die Wohnung.

Mehrere Schüsse von einem Balkon in Essen-Katernberg haben am späten Sonntagabend Anwohner des Meerkamp aufgeschreckt. Selbst als die alarmierte Polizei um kurz vor 23 Uhr eintraf, ballerte ein Bewohner aus einem Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses heraus unbeeindruckt weiter. Die Beamten forderten ein Spezialeinsatzkommando an.

Die SEK-Kräfte drangen in die Wohnung ein und nahmen dort drei Personen vorläufig fest, berichtete Polizeisprecher Matthias Werk am Montagmorgen. Die Schusswaffe wurde sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine Schreckschusspistole.

Gegen zwei 26 und 29 Jahre alte Männer sowie eine 55-Jährige wurden entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei. Verletzte gab es bei dem Zugriff nicht.

