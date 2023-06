Mehr Risiko? Essenerinnen bekommen erstes Kind immer später

Essen. 2011 waren Essenerinnen bei der Geburt des ersten Kindes unter 30 Jahre alt, nun liegen sie darüber. Was das für die Mutter und Baby bedeutet.

Die Essenerinnen bekommen immer später ihr erstes Kind: „Das Durchschnittsalter in Essen stieg zwischen 2011 und 2021 von 28,9 auf 30,4 Jahre“, sagt Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic. Das belegten aktuelle Zahlen des Landesstatistikbetriebs IT NRW. Die Frauen in Essen sind damit bei der ersten Geburt etwas älter als die Mütter bundesweit: Die bekamen ihr erstes Kind im Schnitt mit 30,1 Jahren (Stand: 2021).

Bezieht man die zweiten und alle weiteren Kinder mit ein, sind die Essener Mütter bei der Geburt im Schnitt 31,5 Jahre alt. Im Jahr 2011 habe dieser Durchschnitt noch bei 30,3 Jahren gelegen, sagt Lobscheid. „Gegen eine spätere Schwangerschaft spricht natürlich nichts, allerdings steigt statistisch gesehen das Komplikationsrisiko bei Spätgebärenden.“

Risiko eines Schwangerschaftsdiabetes steigt

Je älter die werdende Mutter sei, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit einer Fehlbildung des Kindes oder vorzeitiger Blutungen während der Schwangerschaft. Auch träten bei werdenden Müttern über 30 häufiger erhöhte Blutzuckerwerte auf. Mittlerweile entwickelten etwa fünf Prozent der werdenden Mütter im Laufe ihrer Schwangerschaft einen Schwangerschaftsdiabetes. Dieser zählt zu den häufigsten schwangerschaftsbegleitenden Erkrankungen. „Da diese Störung des Zuckerstoffwechsels selten Beschwerden verursacht, wird sie ohne Test kaum entdeckt“, sagt Lobscheid.

Unbehandelt könne sie jedoch ernsthafte Folgen für die Gesundheit von Mutter und Kind haben. So seien Kinder von Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes im Durchschnitt etwas schwerer, was eine verzögerte Geburt nach sich ziehen könne. Bei erhöhtem Blutzucker während der Schwangerschaft steige zudem das Risiko für Präeklampsie, einer seltenen Schwangerschaftserkrankung, die steigenden Blutdruck und Wassereinlagerungen im Körper der Mutter verursacht.

Krankenkassen und Geburtskliniken empfehlen Test

„Darum ist es so wichtig, dass Schwangere alle von den Krankenkassen angebotenen Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen, zu denen auch ein Test auf Schwangerschaftsdiabetes gehört“, sagt Michael Lobscheid. „So können Krankheiten und Komplikationen schnell erkannt und behandelt werden.“

Auch das Elisabeth-Krankenhaus als Essens größte Geburtsklinik empfiehlt den Test auf der Homepage. Schwangerschaftsdiabetes trete in der Regel zwischen der 25. und 28. Schwangerschaftswoche auf, „da in dieser Zeit bedingt durch die Hormonumstellung des Körpers eine Zunahme der Insulinresistenz einsetzt“, heißt es da. Diese könne der Körper in manchen Fällen nicht ausgleichen. „In dieser Zeit sollte deshalb bei allen Schwangeren ein Screening durchgeführt werden.“

