Diesen Schnappschuss von der Bushaltestelle Rüpingsweg hat uns ein Essener per Mail zugesendet.

Schnappschuss Mehr Komfort an Bushaltestellen der Ruhrbahn in Essen?

Essen Zwei bequeme Stühle in einer Bushaltestelle – dieses Foto hat uns ein Essener geschickt. Er hat eine nicht ernst gemeinte Vermutung.

Bietet die Ruhrbahn an Bushaltestellen im neuen Jahr mehr Komfort? Dirk Weyer hat unserer Redaktion einen Schnappschuss der Haltestelle Rüpingsweg in Überruhr geschickt. Darauf zu sehen: zwei gepolsterte Stühle mit Armlehnen, die an Sessel einnern.

Sie stehen direkt neben der üblichen Wartegelegenheit aus Metall, die weitaus weniger bequem ist. „Die Ruhrbahn bietet ab dem neuen Jahr einen neuen 1. Klasse Sitzbereich an ihren Haltestellen an“, schrieb Dirk Weymer in seiner Email an uns mit dazu – sicherlich mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Wer seinen Sperrmüll an der Essener Bushaltestelle abgeladen hat, ist unklar

Auch künftig werden sich die Fahrgäste an der Haltestelle Rüpingsweg wohl oder übel auf die drei Metallsitze setzen müssen, um auf den Bus zu warten. So bequem dürfte es ohnehin nicht sein, sich auf die beiden gepolsterten Stühle zu setzen. Sie stehen doch ziemlich schief an Ort und Stelle.

Wer seinen Sperrmüll so in 1.-Klasse-Anmutung zur Geltung bringen wollte hat, ist nicht überliefert... (jop)

Lesen Sie auch

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen