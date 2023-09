Mehr Körbe auf Essens Bürgersteigen: Herbstlaub soll weg

Essen. 5000 Tonnen Herbstlaub fallen jedes Jahr in Essen an. Jetzt werden wieder Drahtkörbe aufgestellt, in denen Bürger das Laub sammeln können.

1000 Metallkörbe mehr als im letzten Jahr stellen jetzt die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) auf den Bürgersteigen auf. Befüllen können sie Anwohnerinnen und Anwohner im Umfeld der Laubkörbe. Die Körbe werden vor allem dort aufgestellt, wo viele und große Bäume sind. Insgesamt fallen jährlich 5000 Tonnen Herbstlaub im Essener Stadtgebiet an.

„Wer mithelfen möchte, vor der eigenen Haustür und in der eigenen Straße Laub zu sammeln, ist dazu ganz herzlich eingeladen“, sagt Manuel Ceballos Roman, Leiter des Fachbereichs Reinigung bei den EBE. „Wir werden auch in diesem Jahr wieder Laubkörbe im gesamten Stadtgebiet aufstellen.“ In diesem Jahr sind es 2900, im letzten Jahr waren es 1000 weniger. Die Körbe werden regelmäßig geleert.

Weiße Laubsäcke erhältlich – maximal fünf pro Haushalt

Die EBE teilt auch wieder weiße Laubsäcke aus. Fünf Stück pro Haushalt sind das Maximum. Die Laubsäcke sind an den EBE-Standorten Elisenstraße, Jahnstraße, Schnabelstraße, Langenberger Straße und Pferdebahnstraße erhältlich, außerdem an den Recyclinghöfen Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße).

Volle Laubsäcke müssen gut verschnürt und gut sichtbar am Straßenrand aufgestellt werden. In der Laubsaison – vermutlich bis Dezember – sammelt die EBE die Laubsäcke dann ein. Die Metallkörbe werden ab Montag, 18. September, aufgestellt.

