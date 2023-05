Mehr als 50 Essener Kitas setzen auf Umweltbildung

Essen-Frohnhausen. Gemeinsam starten die 57 evangelischen Kitas in Essen einen Aktionstag „aus Liebe zur Erde“. So beschäftigen sich die Kinder mit ihrer Umwelt.

Mit den Händen voller Erde schenkt Olivia (6) an diesem Morgen ihre ganze Aufmerksamkeit einem Tomatenstrauch: Der soll im Vorgarten der neuen frühkindlichen Fördergruppe an der Spittlerstraße anwachsen. Auch Kürbisse, Erdbeeren und Salate sollen die Kinder hier bald ernten können. Während die Kinder in Frohnhausen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Gemüse anpflanzen, sind sie anderswo in Essen auf Entdeckungstour in Parks und Wäldern, bauen Insektenhotels, säen Wildblumen aus oder begrünen die Stadtteile.

Benjamin (6) ist mit anderen Kindern rund um die frühkindliche Fördergruppe in Essen-Frohnhausen unterwegs, um die Umwelt von Müll zu befreien. Foto: Luisa Herbring / FUNKE Foto Services

„Aus Liebe zur Erde“ lautet das Motto in allen 57 evangelischen Kitas sowie in acht Brückenprojekten, nicht nur an diesem stadtweiten Aktionstag, sondern im gesamten Jubiläumsjahr der Diakonie in Essen. „Es geht in den Kitas um Bildung und nicht nur um Betreuung“, sagt Katrin Rave, die für die Fachberatung in den evangelischen Kitas zuständig ist und das Nachhaltigkeits-Projekt organisiert hat.

Essener Kitas entwickeln Ideen für mehr Nachhaltigkeit

Trotz Personalnot und hohem Arbeitspensum für die pädagogischen Fachkräfte seien viele Aktionen zusammengekommen, freut sich Rave. Auf ganz verschiedenen Wegen beschäftigten sich die Kinder mit Umweltbildung und Nachhaltigkeit. Es gehe zum Beispiel um Müllvermeidung, Insektenschutz und fairen Handel: „Die Ideen kommen aus den Kitas selbst und es passiert sehr viel zu diesen Themen.“

So gebe es bereits an mehreren Standorten Gemüsehochbeete, Kooperationen mit den Gießkannenhelden und den Ackerhelden, aber auch Eigeninitiativen der Mitarbeitenden und Eltern. Zwei Kitas sind bereits als „faire Kitas“ ausgezeichnet worden, sechs weitere sollen noch im Jubiläumsjahr folgen. Dort werden fair gehandelte Produkte in den Kita-Alltag integriert und die Kinder lernen, woher sie kommen.

Frühkindliche Förderung in Frohnhausen

Eine besondere Herausforderung sind die Aktionen in Brückenprojekten wie dem an der Spittlerstraße in Frohnhausen. Hier hat das Diakoniewerk erst kürzlich Privatwohnungen angemietet, um frühkindliche Fördergruppen für Kinder mit Migrationsgeschichte anbieten zu können – und zwar möglichst wohnortnah. Hier sollen die Kinder Deutsch lernen und ihre sozialen Kompetenzen stärken, bevor sie eingeschult werden. Zusätzlich gibt es für die Eltern Erziehungsberatung.

„Für viele der Kinder sind reguläre Kitas zu groß, sie gehen dann unter“, erklärt Ulrich Leggereit, Leiter des Geschäftsbereichs Kindertagesbetreuung im Diakoniewerk. Zudem gebe es ohnehin zu wenig Kita-Plätze, die sie belegen könnten. An der Spittlerstraße gibt es vier neue Gruppen mit Platz für jeweils bis zu zehn Kinder, die von zwei Fachkräften betreut werden. Bis zum Sommer ist die Finanzierung der Brückenprojekte gesichert, darüber hinaus wird noch verhandelt.

Die Fachkräfte und Familien hoffen, dass es trotzdem weitergehen kann, denn für viele gibt es keine wirkliche Alternative, um die Kinder fit zu machen für die Einschulung. „Auf die Schule freue ich mich schon“, sagt Olivia, die mit ihrer Familie aus Albanien nach Deutschland gekommen ist und sich in ihrer Gruppe sichtlich wohlfühlt, sich einbringt und mit den Erzieherinnen plaudert. Während sie zwischen den neuen Gemüsebeeten umherläuft, ist eine andere Gruppe mit Müllsäcken und Greifern unterwegs, um das Umfeld zu säubern. Mehr Aktionen „aus Liebe zur Erde“ sollen folgen. Einblicke gibt eine Ausstellung zum Projekt noch bis Montag, 15. Mai, in der Marktkirche.

