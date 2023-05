Stau in Essen: Nach einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag (7. Mai) war die A40 in Fahrtrichtung Dortmund fast anderthalb Stunden voll gesperrt.

A40 A40 in Essen: Feuerwehr bringt Verletzte in Schockräume

Essen. Nach einem Unfall war die A40 in Essen am Sonntag (7. Mai) in Fahrtrichtung Dortmund komplett dicht. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Nach einem Auffahrunfall war die A40 in Essen am Sonntagnachmittag (7. Mai) für fast anderthalb Stunden in Fahrtrichtung Dortmund voll gesperrt. Es bildete sich ein fast vier Kilometer langer Stau bis Mülheim-Heißen. Um 16 Uhr sei die Fahrbahn wieder frei gewesen, so eine Sprecherin der Autobahnpolizei Düsseldorf.

Es habe zuerst einen kleinen Stau gegeben, dabei sei es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. „Ein typischer Stau-Auffahrunfall“, hieß es. Mehrere Fahrzeuge seien um 14.34 Uhr an der Karambolage beteiligt in Höhe der Anschlussstelle Holsterhausen beteiligt gewesen. Die A40 war in Fahrtrichtung Dortmund komplett dicht.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr Essen kümmerten sich um die Verletzten. Fünf Personen, darunter ein Kind, wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mussten in die Schockräume verschiedener Krankenhäuser in Essen transportiert werden, hieß es.

Die Feuerwehr Essen war mit vier Rettungswagen, zwei Notärzten, dem Leitenden Notarzt sowie fünf Feuerwehrfahrzeugen über eine Stunde im Einsatz. Die Unfallursache ist unklar, die Polizei ermittelt.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen