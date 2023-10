Mega-Firmenfeier des Essener RWE-Konzerns startet ruhig

Auf dem Vorplatz von Messe und Grugahalle in Essen trafen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Firmenfeier des Konzerns RWE.

Essen. Der Essener RWE-Konzern feiert sein 125-jähriges Bestehen – und musste mit Protest von Klimaaktivisten rechnen. Der blieb weitgehend aus.

Die Firmenfeier zum 125-jährigen Bestehen des RWE-Konzerns in den Essener Messehallen startete ruhig. Bis zum frühen Samstagabend (21.10.) blieben Proteste von Klimaaktivisten gegen die Geschäftsaktivitäten des Energiekonzerns weitgehend aus. Nur ein halbes Dutzend Klimaaktivisten mit einem Banner positionierte sich am späten Nachmittag vor der Messe.

Im Vorfeld der Feier war über Störaktionen spekuliert worden, die auch vor Ort beim Treffen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Messevorplatz durchaus Thema waren. „Bisher ist alles ruhig“, bestätigte Polizeisprecher Thomas Weise am Nachmittag des 21. Oktober. Man werde dort aber weiter präsent sein und die Situation beobachten.

In der Tat war das Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften vor der Messe groß, wohl nicht zuletzt, weil auch Bundeskanzler Olaf Scholz als Ehrengast zu der Feier erwartet wurde. Ansonsten herrschte schon vor dem offiziellen Einlass reges Treiben vor den Halle. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des weltweit agierenden Konzerns wurden mit Shuttle- oder Reisebussen, mit Taxen und Privatwagen zum Veranstaltungsort gefahren oder kamen zu Fuß oder mit dem Rad.

Dass RWE Mitarbeitende in vielen Ländern hat, zeigte sich nicht nur im bunten Sprachengemisch, sondern auch darin, dass die Gäste nicht nur in Cocktailkleid oder Alltagsanzug, sondern beispielsweise auch in afrikanischer Tracht und Schottenrock zur Feier kamen.

Der Auftritt des britischen Superstars Robbie Williams, der für den Abend erwartet wurde, war vor der Halle kaum Thema. Im Vorfeld hatte es Kritik an der Verpflichtung des teuren Stargasts in Krisenzeiten gegeben. Davon war vor Ort erwartungsgemäß nichts zu hören.

Während sich die einen auf den ehemaligen Sänger von „Take That“ freuten – „Wenn der zur After-Show-Party bleibt, ist es mir egal, wenn mein Auto abgeschleppt wird“ –, schien bei anderen die Fanliebe dann doch im Laufe der Jahre abgekühlt. „Früher wäre ich megaaufgeregt gewesen“, war von einer Mittdreißigerin zu hören.

Während sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Wiedersehen mit ihren Kollegen freuten, sorgte ein leiser Knall für einen kurzen Schreckmoment – es war zum Glück nur eine Konfetti-Kanone.

