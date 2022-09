„Maustag“ öffnet Kindern die Türen zum Essener Stadtarchiv

Essen. Das Haus der Essener Geschichte/Stadtarchiv beteiligt sich zum ersten Mal am „Türöffnertag“ der Maus. Wie Stadtgeschichte erfahrbar gemacht wird.

Das Haus der Essener Geschichte will sich in Zukunft verstärkt dem sehr jungen Publikum zuwenden. Den Anfang macht das Stadtarchiv beim so genannten „Maustag“ am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober). Es ist der „Türöffnertag“ der Sendung mit der Maus. „Unser Haus macht zum ersten Mal mit, unsere Zielgruppe sind Kinder zwischen acht und zehn Jahren“, sagt die Leiterin Claudia Kauertz. Der Maustag (10 bis 16 Uhr) steht unter dem Motto „Spannende Verbindungen“.

Besonders spannend dürfte der Blick hinter die Kulissen sein, etwa in die Restaurierungswerkstatt und in das Magazin. Letzteres ist der Ort, in dem auf vier Ebenen nicht nur zehn Kilometer Archivgut vorwiegend aus dem Essener Rathaus aufbewahrt werden, sondern auch Preziosen wie etwa die von Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1623 unterzeichnete Urkunde. In diesem mit kaiserlichem Siegel versehenen Dokument sind Essens Rechte als freie Reichsstadt verbrieft. „Das Haus der Essener Geschichte mit dem Stadtarchiv ist die größte Schatzkiste der Stadt“, sagt Claudia Kauertz.

Der Ausflug ins Mittelalter zeigt, wie kolossal sich das Essener Stadtbild verändert hat

Verbindungen zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart herstellen: Das können die jungen Besucher, wenn sie sich am „Maustag“ auf die Rätseltour durch fünf ausgewählte Räume des großen Hauses begeben. Denn sie werden feststellen, dass Essen mittelalterliche Ursprünge hat und schon weit vor der Industrialisierung seinen Platz auf der Landkarte hatte. Bei der Suche nach alten Gebäuden dürften die Geschichts-Detektive gleichzeitig feststellen, dass im aktuellen Stadtbild nur noch sehr wenig an das mittelalterliche Essen erinnert. Anhand von Fotografien, Karten und Stadtplänen wird deutlich, wie sehr die Industrialisierung und später der Zweite Weltkrieg das Stadtbild verändert haben.

Zwei Rätseltouren bietet das Stadtarchiv am „Maustag“ an: die erste um zehn und die zweite um zwölf Uhr. Die erste ist bereits ausgebucht, für die zweite gibt es noch wenige freie Plätze (Anmeldungen bis 29. September unter hedeg@essen.de). Das Engagement der Gastgeber ist enorm: 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führen die neugierigen Kinder durchs Haus und stehen Rede und Antwort.

Die Mitarbeiterinnen der Restaurierungswerkstatt bereiten sich auf den „Maustag“ vor. Unser Bild zeigt (von rechts) Leiterin Barbara Pohl, Susanne Kindel und Violet Manderscheid. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Dass Archivarbeit auch viel handwerkliches Geschick erfordert, erfahren die jungen Stadtgeschichts-Forscher spätestens, wenn sie den Fachleuten in der Restaurierungswerkstatt über die Schultern schauen. Denn Akten und Schriftstücke enthalten häufig Schadstoffe wie Metalle, Klebstoffe, Flüssigkeiten und Folien, von denen die papiernen Dokumente vorsichtig befreit werden müssen. Pinsel und Schwämme, Besen und Bügeleisen gehören zu den Arbeitsgeräten eines Archivars.

Essener Stadtarchiv will das historische Bewusstsein so früh wie möglich schärfen

Das Leitmotiv „Verbindungen“ kann ebenfalls in der Archivdatenbank erfahrbar gemacht werden. Denn jedes einzelne Archivgut besitzt eine digitale Referenz. So können Schriftstücke auf Anhieb wiedergefunden und für Nachforschungen vom Magazin in den Lesesaal gebracht werden.

Mit der Grundschule am Wasserturm gibt es bereits eine Zusammenarbeit. Das Team des Stadtarchivs würde sich freuen, wenn weitere Grundschulen das Haus nahe dem Bismarckplatz entdecken und aufsuchen würden. „Uns geht es darum, das historische Bewusstsein zu schärfen und damit so früh wie möglich anzufangen“, sagt Claudia Kauertz. Und fügt hinzu: „Die Kinder sind sehr begeisterungsfähig.“ Den „Maustag“ will das Team als Auftakt verstanden wissen für einen breiteren Austausch zwischen Archiv und Grundschule.

Am „Türöffnertag“ verwandelt sich der Vortragsraum in ein Maus-Café, es gibt Getränke und Kuchen auch für die begleitenden Eltern. Hier können die Kinder eigene Urkunden und Wappen entwerfen und gestalten oder eine Schatzkiste basteln. Im Lesesaal müssen sie eine Art Geheimcode suchen und in den Computer eingeben: Es ist der Schlüssel für weitere Recherchen im Haus. Ein Haus, das die Leiterin nicht ohne Stolz als „größte Schatzkiste der Stadt“ bezeichnet.

Ob ein Kamerateam des Westdeutschen Rundfunks am Maustag im Stadtarchiv vorbeischauen wird, ist angesichts der bundesweit rund 500 Veranstaltungen ungewiss. Gleichwohl wird die Maus ständig im Haus der Essener Geschichte präsent sein: als Starschnitt, als Wegweiser oder auf Ausmalbögen. Zur Belohnung wird es für alle Kinder eine persönliche Teilnehmerurkunde geben.

