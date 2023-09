Matthias Hauer mit 93 Prozent als Essener CDU-Chef bestätigt

Essen. Essens CDU hat den Bundestagsabgeordneten Matthias Hauer klar als Vorsitzenden bestätigt. Diese inhaltlichen Entscheidungen traf der Parteitag.

Bei einem Kreisparteitag an diesem Samstag (16.9.) wurde Matthias Hauer mit mehr als 93 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Vorsitzender der Essener CDU bestätigt: Der 45-jährige Rechtsanwalt ist der einzige direkt gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete im gesamten Ruhrgebiet und vertritt seit dem Jahr 2013 den Wahlkreis im Essener Süden und Westen. Seit 2015 führt er die Essener CDU.

CDU-Chef fordert Lösung für die Essener Altschulden

In seiner Rede auf dem Parteitag forderte Hauer jetzt eine verlässliche Lösung für die Essener Altschulden – als gemeinsame Kraftanstrengung durch Land und Bund. Er appellierte zudem, Kommunen wie Essen mit der zunehmenden Migration nicht im Stich zu lassen. Der Bund müsse hier dringend umsteuern. Der Kreisvorsitzende lobte die Arbeit der örtlichen CDU in Rat und Bezirksvertretungen sowie namentlich den Einsatz von Oberbürgermeister Thomas Kufen für die Stadt Essen.

Jessica Fuchs und Fabian Schrumpf als Stellvertreter bestätigt

Als Hauers Stellvertreter bestätigte der Parteitag die Steuerjuristin Jessica Fuchs (37) aus Bedingrade und den Landtagsabgeordneten Fabian Schrumpf (40) aus Heisingen. Beide sind Mitglieder des Stadtrates, Schrumpf ist der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion. Als weitere Stellvertreterin wählten die Delegierten neu die Steuerberaterin Eva Großimlinghaus (48) aus Rüttenscheid. Den geschäftsführenden Vorstand komplettieren als Schatzmeister der Firmenkundenberater Jörg Uhlenbruch (57) aus Holsterhausen und als Mitgliederbeauftragter der Bauingenieur Felix Paul (27) aus Schonnebeck.

CDU will die Stadion-Ecken ausbauen

Auch inhaltlich trafen die Essener Christdemokraten am Samstag zahlreiche Entscheidungen. So votierten sie für den Ausbau der Ecken am Stadion an der Hafenstraße, für mehr Stellen in der Schulsozialarbeit, für eine Stärkung des Stadtbahnnetzes sowie für eine bessere Entwicklung der Innenstadt.

Dagegen hält die CDU nichts davon, Essen zur Modellregion für die Cannabis-Legalisierung zu machen. Außerdem wandten sich die Delegierten gegen einen Kahlschlag bei den Mitteln für junge Arbeitslose und die vom Bund geplanten Kürzungen bei Freiwilligendiensten. Die CDU möchte die Parkmöglichkeiten für soziale und ambulante Dienste sowie für Handwerker verbessern und eine ausreichende Platzkapazität in den Essener Frauenhäusern sicherstellen. Schließlich votierte der Parteitag „für mehr sichtbaren Patriotismus durch Beflaggung, Symbole und die Begehung entsprechender Feiertage“.

Parteitag entschied über weitere Personalien

Zu Beisitzern wählte der Parteitag Christina Grabenkamp (57, Erzieherin und Kita-Leiterin) aus Rüttenscheid, Ratsfrau Regina Hallmann (65, kfm. Angestellte i.R.) aus Frintrop, Tina Holtmann (31, Senior Consultant) aus Rellinghausen/Stadtwald, Bezirksvertreterin Stefanie Kölking (55, Referatsleiterin) aus Karnap, Elena Thomaßen (24, Studentin) aus Burgaltendorf, Ratsherr Luca Ducree (27, Wissenschaftlicher Mitarbeiter) aus Horst-Eiberg, Hicham El Founti (32, Unternehmer) aus Altenessen-Süd, Ratsherr Florian Fuchs (38, Rechtsanwalt) aus Katernberg, Ratsherr Dr. Andreas Kalipke (44, Studiendirektor) aus Holsterhausen, Ratsherr Guntmar Kipphardt (65, Studiendirektor i.E., i.R.) aus Kettwig, Ratsherr Dirk Vogt (59, Bankkaufmann) aus Steele und Ratsherr Thomas Ziegler (46, Referatssekretär) aus Überruhr.

