An der Rückseite des Wohnhauses schlugen die Flammen aus den Fenstern.

Feuerwehr Massiver Brand in Essen: Bewusstloser aus Haus gerettet

Essen. Wohnungsbrand in Altenessen-Süd: Feuerwehr im Großeinsatz. Flammen schlugen aus Fenstern. Treppenhaus war verraucht, die Kinßfeldstraße gesperrt.

Ein massiver Wohnungsbrand mit einem Verletzten an der Kinßfeldstraße in Altenessen-Süd hat um 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Wie deren Sprecher Christoph Riße erklärte, wurde ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses gerettet und ärztlich versorgt. Der 39-Jährige hatte bewusstlos im Hausflur gelegen. Er wurde entdeckt, als die Feuerwehr die Eingangstür gewaltsam öffnete, ärztlich versorgt und mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus transportiert. Das Gebäude wurde nach weiteren Menschen durchsucht.

Als die ersten Kräfte am Einsatzort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus Fenstern auf der Rückseite des Hauses. Das Treppenhaus war bereits stark verraucht.

Für die Löscharbeiten wurde die Kinßfeldstraße gesperrt, so die Feuerwehr. Die Ursache des Brandes ist nicht bekannt, Die Polizei ermittelt.

