Wartende Reisende am Sonntag, 5. November am Essener Hauptbahnhof.

Bauarbeiten und Einsatz Massive Behinderungen im Bahnverkehr in Essen am Sonntag

Essen. Verspätungen sind am Hauptbahnhof in Essen derzeit ohnehin an der Tagesordnung. Am Sonntag kam dann noch eine kurzfristige Streckensperrung hinzu

Der Bahnverkehr im Raum Essen ist wegen laufender Bauarbeiten derzeit ohnehin stark in Mitleidenschaft gezogen und fordert von Pendlern und Pendlerinnen viel Geduld und starke Nerven. Am Sonntagmorgen, 5. November, brachte dann noch eine kurzzeitige Streckensperrung den Fahrplan durcheinander.

Wie die Bundespolizei auf Nachfrage bestätigte, hatte gegen 10 Uhr ein Zugführer eine Person im Gleis zwischen Essen-Duisburg bei Essen-West gemeldet. Die Strecke sei daraufhin gesperrt worden, so eine Sprecherin. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht, lediglich ein Gegenstand habe sich im Bereich der Gleise gefunden. Was dies genau war, konnte die Sprecherin nicht sagen. Die Strecke sei nach etwa 20 Minuten wieder freigegeben worden.

Massive Behinderungen wegen Bauarbeiten am Essener Hauptbahnhof

Auch aufgrund von Bauarbeiten im Raum Essen kommt es derzeit zu massiven Behinderungen zwischen Dortmund und Duisburg im Fernverkehr. Die Folge sind Umleitungen mit Halteausfällen und Verspätungen, so die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite. Betroffen seien alle ICE-Züge auf der Strecke Berlin-Hannover-Düsseldorf. Sie werden zwischen Dortmund und Duisburg umgeleitet. Der Halt in Bochum und Essen entfällt.

Des Weiteren fallen ICE-Züge von Essen über Frankfurt nach München auf dem Abschnitt zwischen Essen und Düsseldorf aus. Weiterhin könne es kurzfristig zu Haltausfällen in Essen und Bochum bei den noch verkehrenden Zügen kommen, teilt die Bahn auf ihrer Internetseite mit. Bahnreisende berichten indes, dass die Info-Politik der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof miserabel sei. Unter anderem seien gesperrte Gleise an den Anzeigetafeln weiter angeschlagen.

