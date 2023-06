Massenschlägerei am Ruhrufer: Polizei Essen im Großeinsatz

Essen. Mehrere Streifenwagen rückten aus, als es am Sonntag zu einer Prügelei mit einer Vielzahl von Beteiligten in Steele kam. Der Auslöser ist unklar.

Eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Ruhrufer in Essen-Steele hat am Sonntagabend für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Bei der Auseinandersetzung wurde ein Beteiligter verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, sagte Behördensprecher René Bäumle. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei sei es zu Handgreiflichkeiten zwischen einem 22 Jahre alten Essener und zwei jungen Frauen aus Essen im Alter von 26 und 24 Jahren gekommen, in die sich weitere Anwesende eingemischt hätten. Wer auf wen losging ist bislang genauso unklar wie der Auslöser für die Prügelei.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Rettungsdienst rückten aus, nachdem die Nachricht von der Schlägerei gegen 20.30 Uhr auf der Leitstelle eingegangen war.

