Essen. Unbekannter hat eine Spielhalle an der Krayer Straße überfallen. Er bedrohte einen Mitarbeiter und flüchtete mit Geld. Polizei sucht den Mann.

Ein maskierter und mit einem Messer bewaffneter Räuber hat am 4. Oktober eine Spielhalle in Essen-Kray überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Mann und veröffentlichte am Montag ein Foto des mutmaßlichen Täters.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Gegen 21.45 Uhr hatte der Kriminelle das Ladenlokal an der Krayer Straße in Höhe Tempelhof betreten. Er bedrohte einen Mitarbeiter mit dem Messer und forderte ihn auf, ihm die Einnahmen auszuhändigen. Schließlich griff der Unbekannte in die Kasse und flüchtete mit dem erbeuteten Bargeld in Richtung Korthover Weg/Rotthauser Straße.

Der dünne Verdächtige wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll dünn zur vollständig dunkel gekleidet gewesen sein und akzentfrei Deutsch gesprochen haben.

Wer den Mann auf den Fotos oder seinen Aufenthaltsort kennt, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

