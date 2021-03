Ein Penny-Markt in Schonnebeck ist am Freitag überfallen worden. Das Bild dient zu Illustrationszwecken und zeigt nicht den betroffenen Markt.

Kriminalität Maskierter Räuber überfällt Penny-Markt in Essen-Schonnebeck

Essen. Der Täter flüchtete zu Fuß und wird von der Polizei gesucht. Er trug eine schwarze Sturmhaube und hatte eine schwarze Waffe dabei.

Der Penny-Markt an der Dornbuschhegge in Schonnebeck ist am Freitagabend von einem bewaffneten und maskierten Räuber überfallen worden.

Er bedrohte massiv den Angestellten an der Kasse. Der überreichte ihm den Inhalt der Kasse. Der Täter flüchtete in Richtung der Straße „Am Handwerkerpark“.

Täter sprach akzentfrei Deutsch

Der Mann soll größer als 1,80 Meter sein und eine kräftige Statur haben. Er sprach akzentfreies Deutsch und soll sichtbare Rötungen im Gesicht gehabt haben, die man erkannte, obwohl er eine Sturmhaube trug. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter 0201 8290.

