Maskierte schlagen und treten in Essen auf Schwangere ein

Essen. Zwei Maskierte haben in Essen am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages eine Schwangere angegriffen. Sie schlugen und traten auf die Frau ein.

Eine schwangere Frau ist am späten ersten Weihnachtsfeiertag von zwei Maskierten in Essen-Karnap geschlagen und getreten worden. Der Überfall auf die 24-Jährige ereignete sich laut Angaben der Polizei am Samstag (25.12.) gegen 22.40 zwischen den Straßen In der Mark und Bräukerwald.

Ein Bekannter hatte die Schwangere demnach dort abgesetzt, als plötzlich zwei maskierte Männer auf sie zugingen und unvermittelt auf sie einschlugen und -traten.

Täter treten auf Schwangere ein

Selbst als sie auf dem Boden lag, ließen die Unbekannten nicht von der Frau ab und traten weiter auf sie ein, heißt es. Die 24-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt und nach der Attacke vor Ort von Rettungskräften behandelt und im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen beobachteten im Nachgang, wie drei Maskierte in die Straße In der Mark flüchteten.

Die Polizei fahndet nun nach den Unbekannten. Die beiden laut Polizei südländisch aussehenden Angreifer werden wie folgt beschrieben.

Täter 1: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, helle Augen und blonde/braune Haare, dunkle Kleidung.

Täter 2: circa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle Kleidung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0201/ 829-0 zu melden. Die Polizei interessiert auch, ob flüchtende Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich aufgefallen sind. Natürlich sollen sich auch Menschen melden, die Angaben zu den mutmaßlichen Tätern geben können.

