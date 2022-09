Maskierte Muskelmänner fesseln und entführen Essener (30)

Essen. Angebliche LKA-Beamte haben einen 30-Jährigen im Ostviertel überwältigt und in ein Auto gezerrt. In Ratingen ließen sie den Essener wieder frei.

Nach einem Überfall im Essener Ostviertel und einer mysteriösen Entführung eines 30-Jährigen durch drei muskelbepackte Männer nach Ratingen ermittelt die Polizei.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, überwältigten zwei der Unbekannten den Essener am Freitag gegen 18 Uhr im Hausflur seiner Wohnanschrift an der Schürenbergstraße. Die maskierten Männer gaben sich als Beamte des Landeskriminalamtes aus. Doch dann würgten und schlugen sie ihr Opfer. Sie fesselten den 30-Jährigen, zerrten ihn in ein Mercedes SUV, in dem ein Komplize wartete, zogen ihm einen Beutel über den Kopf und fuhren bis nach Ratingen.

Am dortigen Baumschulenweg ließen sie den Essener wieder frei, um ihn in einen Graben zu stoßen, nachdem sie ihm Schlüssel und Mobiltelefon abgenommen hatten. An der Kölner Straße traf der 30-Jährige auf zwei 24 Jahre alte Spaziergänger, die er darum bat, die Polizei zu rufen.

Die Männer waren auffallend breitschultrig

Die Pärchen hatte noch beobachten können, wie die Täter in einem blau/silberfarbenen Mercedes GLK, mit quietschenden Reifen in Richtung A52 flüchteten.

Die drei Unbekannten vom Typ Bodybuilder werden als auffällig breitschultrig und kräftig beschrieben. Sie sollen hochdeutsch ohne Akzent gesprochen haben. Einer der Männer soll eine Glatze und ein auffälliges Tattoo über der linken Halsseite haben, so die Polizei.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht nun Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann, sollte sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

