Maskenstreit im Bahnhof Essen: Reichsbürger beleidigt Beamte

Essen. Ein 54-jähriger Maskenverweigerer verhielt sich im Essener Hauptbahnhof aggressiv gegenüber Bundespolizisten. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Ein mutmaßlicher Reichsbürger ohne Mund-Nasen-Bedeckung hat Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof beleidigt. Gegen den Dortmunder wird nun wegen Widerstands und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, kontrollierten die Beamten den 54-Jährigen gegen 11.30 Uhr am Dienstagmittag, weil er keine medizinische Maske trug. Auf die Aufforderung stehen zu bleiben, reagierte der Mann zunächst nicht, so dass die Einsatzkräfte ihn festhielten.

Darauf verhielt sich der Dortmunder aggressiv und wollte erst einmal einen „Beamtenausweis“ sehen. Anschließend beleidigte er die Polizisten. Unter massivem Widerstand brachten die Einsatzkräfte den Mann zur Wache. Dort wurden seine Fingerabdrücke genommen und seine Identität festgestellt. Wiederholt leugnete er die Legitimität der Bundesrepublik Deutschland.

Bislang war der 54-Jährige polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten.

