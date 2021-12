Essen. Der Chef eines Friseursalons bat zwei Männer darum, in seinem Laden Maske zu tragen. Darauf zog einer Pfefferspray und verletzte fünf Menschen.

Zu einem dreisten Übergriff in Zusammenhang mit der Maskenpflicht kam es bereits am Donnerstagnachmittag (2.12.) in einem Friseursalon in der Innenstadt: Zwei unbekannte, laut Zeugenaussagen arabisch sprechende Männer betraten gegen 16 Uhr ohne Mund-/Nasenschutz das Geschäft an der Viehofer Straße. Als sie vom Saloninhaber auf die Maskenpflicht hingewiesen wurden, weigerten sie sich vehement, dieser nachzukommen.

Die unbekannten Männer flüchteten in Richtung Hauptbahnhof

Der Geschäftsinhaber bat sie daraufhin, den Frieseurladen zu verlassen. Einer der beiden Unbekannten zog daraufhin ein Pfefferspray und sprühte damit um sich. Dadurch erlitten der Saloninhaber und vier Kunden leichte Atemwegs- und Augenreizungen sowie Rötungen im Gesicht. Die beiden unbekannten Täter flüchteten daraufhin über die Viehofer Straße in Richtung Kettwiger Straße und Hauptbahnhofs.

Täterbeschreibung: Beide Männer werden von dem Saloninhaber auf zirka 30 Jahre alt und 1,80 bis zwei Meter groß geschätzt. Der Unbekannte, der mit dem Pfefferspray um sich sprühte, soll auffällig abstehende Ohren haben.

Bekleidet war er mit einer weißen Jacke und einer dunkelgrünen Cargohose. Der zweite Täter trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Jeanshose. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet die Bürger um Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizei unter der 0201/829-0 melden.

