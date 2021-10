Der Martinsumzug in Essen Kettwig fällt in diesem Jahr aus. In drei Stadtteilen werden die Kinder aber eingeladen, mit ihrer Laterne zu gehen.

Essen-Karnap. Eigentlich sollte der Laternenumzug in Essen-Karnap wegen Corona ausfallen. Darum hat sich der Veranstalter umentschieden.

Der Martinsumzug in Essen-Karnap findet nun doch statt. Ursprünglich hatte sich der Bürgerverein dagegen entschieden – zu unsicher die Corona-Situation, zu hoch die Auflagen. Jetzt folgte die Kehrtwende: Für Freitag, 12. November, sind Kinder mit ihren Familien und ihren Laternen zum Karnaper Markt eingeladen. Auch in Schonnebeck und Heisingen wird mit der Laterne gegangen.

Corona-Einschränkungen bei Martinsumzügen laut Veranstalter „moderat“

„Ich habe nach der Absage sehr viele Anfragen und Reaktionen erhalten“, erklärt Markus Gosdzik vom Bürgerverein. Letztendlich habe er sich nochmal mit dem Ordnungsamt abgesprochen und die Corona-Inzidenz geprüft: „Die ist ja im Vergleich zum Bundesdurchschnitt in Essen relativ gering“, erklärt Gosdzik, der die Auflagen jetzt als „moderat“ bezeichnet, falls sich die Situation nicht grundlegend ändern sollte.

Treffpunkt ist um 17 Uhr auf dem Karnaper Markt. „Dort kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, also gilt Maskenpflicht“, so Gosdzik. Von dort geht es dann auf einem Spaziergang rund eine Stunde durch den Stadtteil. Dann ziehe sich eh alles auseinander und die Masken können abgenommen werden. Die Musik kommt vom Band: „Eine Kapelle habe ich nicht mehr auftreiben können.“

Martinszug-Tourismus wird in Essen abgelehnt

Zurück auf dem Marktplatz wird Udo Motor, Leiter der örtlichen Grundschule, die Martinsgeschichte vorlesen und die Veranstaltung klingt aus. Eine Sorge treibt den Bürgervereins-Vorsitzenden noch um: Er hofft inständig, dass Familien nicht aus sämtlichen anderen Stadtteilen, wo es in diesem Jahr keinen Martinsumzug gibt, nach Karnap kommen. In den Vorjahren waren in Karnap immer 500 bis 600 Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei. Die absolute Obergrenze liegt in diesem Jahr aufgrund der Corona-Bedingungen bei 2500.

Züge in Essen und Heisingen finden statt

Während die Züge in Rüttenscheid, Frintrop, Burgaltendorf und Haarzopf-Fulerum abgesagt wurden, finden die in Heisingen in Schonnebeck hingegen statt: In Heisingen startet der Zug am Donnerstag, 11. November, um 18 Uhr an der Georgkirche. Mit dabei sind ein Pferd und der Heisinger Spielmannszug. Die Werbegemeinschaft erwartet als Veranstalter rund 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

In Schonnebeck ist am Dienstag, 9. November, um 18 Uhr Start an der Schillerschule an der Immelmannstraße. Nach dem eineinhalbstündigen Spaziergang bekommt jedes Kind ein Brezel auf dem Marktplatz.

