Marktkirche Essen: Run auf Kirchenbänke – alle sind vergeben

Essen. Die alten Kirchenbänke aus der Essener Marktkirche haben rasend schnell neue Besitzer gefunden. Die Kirche hat sogar eine Warteliste angelegt.

Alle fünf alten Kirchenbänke aus der Marktkirche in der Essener Innenstadt haben schon neue Besitzer gefunden. Mehr noch: Wie der Evangelische Kirchenkreis Essen mitteilt, gibt es sogar eine Warteliste von Kirchenbank-Interessenten – falls doch noch jemand von seinem Erwerb zurücktritt.

Ungewöhnliches Sitzmöbel mit Kirchenvergangenheit

Erst am Mittwoch (9.12.) hatte sich der Kirchenkreis an die Öffentlichkeit gewendet und erklärt, dass die Marktkirche kurz vor Heiligabend eine neue, flexiblere Bestuhlung erhalte. Sie solle auch moderne Gottesdienst-Formate ermöglichen. Die alten Kirchenbänke gebe man daher gegen ein Spende in selbst gewählter Höhe ab. Noch am selben Tag fanden sich Liebhaber für alle fünf Bänke, die nun ein ungewöhnliches Sitzmöbel in Empfang nehmen dürfen.

Die Spenden kommen vor allem den Ensembles und freischaffenden Solisten zugute, die normalerweise die musikalische Vesper um Vier in der Marktkirche mit gestalten und wegen der Corona-Pandemie auf Unterstützung angewiesen sind.

Eine Kirchenbank wird übrigens in der Marktkirche bleiben, eine weitere wird im Haus der Evangelischen Kirche stehen, und drei Bänke waren schon vor längerer Zeit reserviert worden. Blieben fünf die ein neues Zuhause suchten. „Dass wir alle Kirchenbänke so schnell in liebevolle Hände vermitteln konnten, freut uns sehr“, teilt der Kirchenkreis auf seiner Homepage mit.

