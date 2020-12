Marktkirche Essen gibt alte Kirchenbänke gegen Spende ab

Die Kirchenbank in ihrer natürlichen Umgebung in der Marktkirche Essen: Fünf der Bänke werden jetzt gegen ein Spende abgegeben, weil die Kirche ein flexiblere Bestuhlung bekommt.

Essen. Die Marktkirche Essen wird gerade neu und flexibler bestuhlt. Gegen eine Spende kann man sich jetzt eine der alten Kirchenbänke nach Hause holen.

Wer ein wirklich ungewöhnliches Sitzmöbel sucht, kann jetzt bei der evangelischen Kirche in Essen fündig werden. Denn die gibt fünf alte Kirchenbänke aus der Marktkirche gegen eine Spende ab.

Dank einer großzügigen Unterstützung durch den Marktkirchenbauverein erhält die Evangelische Kirche Essen für ihr ältestes protestantisches Gotteshaus in der Innenstadt kurz vor Heiligabend ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk: neue Stühle. „Wir haben festgestellt, dass sich viele der neuen Formate, die zum Beispiel von der Initiative Raumschiff Ruhr eingeführt wurden, aber auch musikalische Andachten und Vorträge mit einer flexiblen Bestuhlung besser durchführen lassen“, erklärt der Kirchenkreis Essen dazu. Und darum brauchen die zehn Kirchenbänke nun ein neues Zuhause.

Fünf Kirchenbänke sind „in liebevolle Hände abzugeben“

Eine wird künftig im Haus der Evangelischen Kirche stehen, drei sind bereits reserviert und eine Kirchenbank bleibt in der Marktkirche. Somit sind noch fünf „in liebevolle Hände abzugeben“, wie die Evangelische Kirche mitteilt.

Die künftigen Kirchenbankbesitzer müssen nur zwei Voraussetzungen erfüllen: Zum einen sollen sie eine Spende in selbst gewählter Höhe machen, die vor allem den Ensembles und freischaffenden Solisten zugutekommen soll, die normalerweise die musikalische Vesper um Vier in der Marktkirche mit gestalten und die wegen der Corona-Pandemie auf Unterstützung angewiesen sind. Zum anderen müssen die Interessenten zusagen, die für sie reservierte Bank nach vorheriger Absprache am 16., 17. oder 18. Dezember zwischen 12 und 15.30 Uhr direkt in der Kirche abzuholen.

Wunschbank kann in der Kirche ausgeguckt werden

Die Kirchenbänke aus braunem Holz sind etwa 3 Meter lang, 55 cm tief und 104 Zentimeter hoch; sie wiegen ungefähr 67 Kilogramm. Interessenten können sich die Bänke während der Öffnungszeiten montags bis samstags von 12 bis 19 Uhr in der Marktkirche anschauen und gerne ihre „Wunschbank“ auswählen.

Wichtig: Die verbindliche Reservierung ist – unter Angabe der Kontaktdaten – nur schriftlich in der Pressestelle des Kirchenkreises möglich, Mail an: info@evkirche-essen.de. Infos gibt’s telefonisch unter 0201 2205-221. Sobald alle Bänke vergeben wurden, informiert der Kirchenkreis darüber auf seiner Homepage kirche-essen.de

