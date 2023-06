Veranstaltung Marktfest in Essen-Schonnebeck: Programm am Wochenende

Essen-Schonnebeck. Besucher sind am Wochenende zum Marktfest nach Essen-Schonnebeck eingeladen. Zum Programm gehören Dämmerschoppen und Familiensonntag.

Die Wetteraussichten sind gut, das Programm steht: Zum Schonnebecker Marktfest sind Besucher und Besucherinnen am Wochenende 17. und 18. Juni eingeladen. „Wir möchten allen, die zu uns kommen, sei es jung oder betagt, noch in den Kinderschuhen oder im Seniorenalter, zwei schöne Tage bieten“, erklärt Siegfried Brandenburg, Vorsitzender des Schonnebecker Werbeblockes, der die Veranstaltung organisiert.

Auch die zwölfte Ausgabe des Marktfestes beginnt mit dem Dämmerschoppen am Samstag, 17. Juni, um 17 Uhr. Auf der Bühne mit dabei sind dann Schlagersängerin Sabrina, die Carinhos mit lateinamerikanischspanischen Klängen, Heidi Jahns und Noel Terhorst. „Ein buntes Multi-Kulti-Programm“, wie Brandenburg das musikalische Angebot beschreibt.

Schonnebecker Marktfest mit Familiensonntag

Außerdem ist - wie auch am Sonntag - DJ Double D im Einsatz. Am Sonntag, 18. Juni, sind von 12 bis 18 Uhr besonders Familien auf dem Marktplatz willkommen. Kinder können Karussell fahren, Erwachsene sich unter anderem am Stand der Stiftung Zollverein informieren. Apotheke, Espo und das Gesundheitszentrum informieren zudem zu Gesundheitsthemen. Das Jugend Musikcorps Essen Schonnebeck und die Cowboys on Radio treten auf der Bühne auf. Außerdem wird Stauder serviert. „Wir hoffen auf gutes Wetter und gute Begleiterscheinungen“, so Brandenburg.

