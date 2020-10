Marihuana im Sperrmüll versteckt: Polizei schnappt Dealer

Einer der Dealer hatte den Schlüssel eines leeren Hauses bei sich, in dem offenbar in der Vergangenheit Cannabis angebaut wurde.

Die Polizei hat am Donnerstagabend zwei Dealer festgenommen. Sie hatten Marihuana-Portionen in einem Sperrmüllhaufen in Karnap an der Karnaper Straße versteckt. Zivilpolizisten beobachteten, wie die Männer aus dem Sperrmüllhaufen heraus ihre Ware verkauften. Sie kontrollierten die beiden Dealer schließlich. Einer der beiden hatte den Schlüssel eines leerstehenden Hauses bei sich, in dem die Männer augenscheinlich weitere Portionen Marihuana gelagert hatten, außerdem Pillen.

Haus diente offenbar als Versteck für eine Cannabis-Plantage

Zudem sieht es so aus, als sei in dem Haus in der Vergangenheit eine Cannabis-Plantage betrieben worden. Die beiden Tatverdächtigen wurden zunächst zur Polizeiwache Altenessen gebracht, die sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durften. Die Ermittlungen dauern an.